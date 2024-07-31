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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ما مصير مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بعد اغتيال هنية؟

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال مصدر مطلع على محادثات وقف إطلاق النار في غزة لشبكة CNN، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، قد "يعقد محادثات الوساطة" التي تهدف إلى التفاوض على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.

وقال المصدر لـ CNN، إن إسماعيل هنية كان "فعالا" في تحقيق اختراقات معينة، وكان إلى جانب زعيم حماس العسكري في غزة، يحيى السنوار، "صانع قرار رئيسي".

وأضاف المصدر: "لقد كان شخصًا أدرك قيمة الصفقة وكان له دور فعال في تحقيق اختراقات معينة في المحادثات"، لافتا إلى أنه في هذه المرحلة، ليس من الواضح ما هو التأثير الذي قد يخلفه ذلك على محادثات وقف إطلاق النار.

وأبدى هنية استعداده للتوصل إلى اتفاق إذا انسحبت إسرائيل من غزة، ولم يتمكن الوسطاء الرئيسيون حتى الآن من النجاح في المحادثات الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، حيث دمرت الهجمات الإسرائيلية قطاع غزة وأسفرت عن مقتل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أندريه ناستاسين، إن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، سيؤثر سلبا على اتصالات الحركة مع إسرائيل (مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة).

وأشار ناستاسين في إفادة صحفية، إلى أن "اغتيال إسماعيل هنية بلا شك سيكون له تأثير سلبي للغاية على الاتصالات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، والتي تهدف إلى التوصل إلى شروط مقبولة للطرفين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

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