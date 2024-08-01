تبدأ من 295 ريالا سعوديا.. أسعار تذاكر حفل إليسا ورامي صبري بالسعودية

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة إليسا، والفنان رامي صبري -المرتقب بمدينة جدة السعودية يوم 8 أغسطس- تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني لدى الجمهور.

وجاءت أسعار تذاكر حفل إليسا ورامي صبري، في جدة بين الفئات السعرية التالية: (295 ريال سعودي، 395 ريال سعودي، 595 ريال سعودي، 1200 ريال سعودي، 1400 ريال سعودي).

حفل إليسا ورامي صبري

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لإحياء حفل غنائي مع الفنان رامي صبري، على مسرح عبادي الجوهر أرينا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 8 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

بوستر حفل إليسا ورامي صبري

حفل إليسا في أسبانيا

من جهة أخرى، تستعد الفنانة إليسا، لإحياء حفل غنائي ساهر لها في قصر المؤتمرات بمدينة ماربيلا الإسبانية يوم 2 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل إليسا، في اسبانيا عن توافر تذاكر الحفل للجمهور للحجز الإلكتروني خلال الفترة المقبلة.

ألبوم إليسا

وفي أخر شهر مايو الماضي، احتفلت المطربة اللبنانية إليسا بنجاح ألبومها الجديد “ أنا سكتين” الذى طرحته مؤخرا.

وأقامت إليسا حفلا خاصا للاحتفال مع أصدقائها بنجاح الألبوم وقامت بغناء مجموعة كبيرة من أغاني الألبوم وسط تفاعل كبير من الجمهور.

آخر ألبومات إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، وقد وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية "أنا سكتين"

ويقول مقطع من الأغنية:" تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق

دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، انا سكتين ".