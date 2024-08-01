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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف يمكن عمل محادثة صوتية مع ChatGPT ..اعرف الطريقة والسعر

كيف يمكن عمل محادثة
كيف يمكن عمل محادثة صوتية مع ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI عن بدء إطلاق “وضع الصوت المتقدم” لمستخدمي ChatGPT Plus، تقدم الخدمة الجديدة محادثات أكثر طبيعية تتيح الانقطاعات والاستجابة للعواطف.

سيتلقى المستخدمون المؤهلون بريدًا إلكترونيًا يحتوي على تعليمات حول كيفية استخدام الميزة على موقع الويب وتطبيقات الهواتف، سيكون لدى جميع مشتركي ChatGPT Plus وصول إلى وضع الصوت المتقدم هذا الخريف، حيث سيتم تقديم الميزة تدريجياً.

وضع الصوت المتقدم في ChatGPT

يأتي وضع الصوت المتقدم في ChatGPT مع أربعة أصوات معدة مسبقًا تم تطويرها من قبل OpenAI بالتعاون مع ممثلين صوتيين ، وقد أكدت الشركة أن هذا سيجعل الخدمة أكثر أمانًا واستمتاعًا للجميع.

بالاقتران مع قراءة عواطف الصوت، قد نكون أمام أفضل خدمة دردشة صوتية من حيث الواقعية والشعور الطبيعي - شيء لم تتمكن أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى من تحقيقه حتى الآن.

يعتبر ChatGPT Plus أكثر ذكاءً بفضل وصوله إلى نموذج اللغة الكبير GPT-4، كما يوفر الاشتراك تحميل الملفات، والرؤية، وتصفح الويب، وإنشاء صور DALL-E. يبلغ تكلفة الخدمة 20 دولارًا شهريًا قبل الضرائب.

ChatGPT OpenAI ChatGPT Plus DALL-E GPT-4

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