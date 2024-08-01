أحدث سماعات إيربودز تحت 1000 جنيه

أطلقت T31 Pro و Buds Ace 2 من itel في الهند في شهر مايو الماضي. والآن، تقوم الشركة بتوسيع مجموعة منتجاتها في مجال السماعات

سماعات itel Buds Ace ANC الجديدة. هي أحدث سماعات لاسلكية حقيقية تدعم إلغاء الضوضاء النشطة ANC وتوفر عمر بطارية مثير للإعجاب.

المواصفات التقنية لسماعات itel Buds Ace ANC

تأتي سماعات Buds Ace ANC بتصميم ستيم يضم محركات صوت بقطر 10 ملم تدعي أنها توفر بأسًا قويًا وتجربة صوت غامرة.

وتحتوي على نظام مزدوج للميكروفون يدعم إلغاء الضوضاء البيئية ENC الذي يسمح بتحسين المكالمات عن طريق تقليل الضوضاء الخلفية.

وكما يوحي الاسم، فإن سماعات itel Buds Ace ANC تدعم إلغاء الضوضاء النشطة بمقدار يصل إلى 25 ديسيبلًا.

سماعات itel Buds Ace ANC

بعد شحنة كاملة واحدة، يمكن لسماعات TWS الجديدة من العلامة التجارية توفير ما يصل إلى 50 ساعة من التشغيل الصوتي. كما أنها تدعم الشحن السريع، حيث يمكن لـ 10 دقائق فقط من الشحن أن توفر ما يصل إلى 180 دقيقة من وقت الاستماع.

تأتي السماعات ببطارية بسعة 40 مللي أمبير، في حين أن الحافظة تحتوي على خلية بسعة 500 مللي أمبير.

كما تأتي سماعات Buds Ace ANC بتصميم ثنائي اللون وتدعم الضوابط باللمس لتجربة استخدام مريحة. من الميزات البارزة الأخرى تصنيف IPX5 لمقاومة الرذاذ، ووضع منخفض التأخير بمقدار 60 ميللي ثانية للألعاب، ودعم مساعد الصوت الذكي AI، وBluetooth 5.3.

السعر

تأتي سماعات itel Buds Ace ANC بعدة خيارات لونية، وهي عصير التوت البري، والأبيض، والأزرق منتصف الليل. سيتم بيعها عبر مختلف التجار في السوق الهندي. حاليًا، تباع السماعات بسعر 1,399 روبية هندية (حوالي 17 دولار أمريكي).