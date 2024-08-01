وجودك مش مفيد.. إعلامي يوجّه رسالة نارية لشيكابالا بعد هزيمة الزمالك من «المقاولون»

هاجم إبراهيم سعيد، مقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية، محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

كان ذلك بعد المستوي الذي ظهر به شيكابالا وخسارة نادي الزمالك أمام المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 29 يوليو 2024 على استاد عثمان أحمد عثمان، والتي انتهت بفوز المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

تصريحات نارية من إبراهيم سعيد

قال إبراهيم سعيد إنه شاهد مباراة الزمالك والمقاولون العرب وتعجب من مستوي ظهور قائد الفريق شيكابالا، مؤكدًا أن عامل السن له دور كبير في ظهوره بهذا المستوي.

ووجّه سعيد سؤالًا حيث قال: هل شيكابالا بهذا المستوي؟ فرق كبير بين مستوي قائد الزمالك من قبل ومستواه الآن!

وتابع إبراهيم سعيد تصريحاته التلفزيونية أن شيكابالا يقوم بتمرير الكرة بين أرجل لاعبي الزمالك بدون التحرك عن المربع الذي وضع نفسه فيه.

وأكد أن طريقة اللعب هذه غير مفيدة لنادي الزمالك والدليل على ذلك أن نادي المقاولون العرب استطاع الفوز على الزمالك وتسبب في خسارة نادي الزمالك المزيد من النقاط.

وأضاف سعيد أن شيكابالا بعيد كل البعد عن مستواه السابق، وأن نادي الزمالك لن يستفيد منه كلاعب في الفريق، ولكن لابد من توظيفه في الجهاز الفني للزمالك خصوصًا أنه قريب من لاعبي الفريق ولديه كلمة مسموعة بينهم.

احترم حب الجمهور قبل أن يطلب منك الاعتزال

وقال إبراهيم سعيد: يجب على شيكابالا احترام حب الجمهور له، فالجمهور يأتي إلى الاستاد ليستمتع بطريقة لعب فريقه المفضل ويشاهد فريقه يفوز بالمباريات، مؤكدًا أن أصعب شيئًا في كرة القدم أن الجمهور يطلب من اللاعب الاعتزال بالرغم من حبه له.

وضرب إبراهيم سعيد المثل باللاعب السابق حازم إمام حينما طالبه الجمهور بالاعتزال، مؤكدًا أنه بالرغم من حب جمهور نادي الزمالك لحازم إلا أن طلب منه الاعتزال، ومازال حازم إمام يتذكر هذا الموقف.

نصيحة إبراهيم سعيد

نصح إبراهيم سعيد شيكابالا قائلا: يجب على شيكابالا الجلوس مع مجلس إدارة نادي الزمالك ومصارحتهم بأنه غير قادر على العطاء داخل الملعب، والبحث عن مكان داخل الجهاز الفني، مؤكدًا أن وجود شيكابالا كلاعب غير مفيد للنادي في الوقت الحالي.

المباراة القادمة لنادي الزمالك

سيلتقي نادي الزمالك غدًا مع نادي الجونة وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 32 من منافسات بطولة الدوري الممتاز ويسعي نادي الزمالك إلى الفوز بالمباراة لمصالحة الجمهور واستعادة نغمة الانتصارات خاصة بعد التعثر في آخر مباراتين بالتعادل الاإجابي مع نادي بيراميدز والخسارة أمام المقاولون العرب.