قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وجودك مش مفيد.. إعلامي يوجّه رسالة نارية لشيكابالا بعد هزيمة الزمالك من «المقاولون»

وجودك مش مفيد.. إعلامي
وجودك مش مفيد.. إعلامي يوجه رسالة نارية لشيكابالا

هاجم إبراهيم سعيد، مقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية، محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

كان ذلك بعد المستوي الذي ظهر به شيكابالا وخسارة نادي الزمالك أمام المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 29 يوليو 2024 على استاد عثمان أحمد عثمان، والتي انتهت بفوز المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

تصريحات نارية من إبراهيم سعيد

قال إبراهيم سعيد إنه شاهد مباراة الزمالك والمقاولون العرب وتعجب من مستوي ظهور قائد الفريق شيكابالا، مؤكدًا أن عامل السن له دور كبير في ظهوره بهذا المستوي.

ووجّه سعيد سؤالًا حيث قال: هل شيكابالا بهذا المستوي؟ فرق كبير بين مستوي قائد الزمالك من قبل ومستواه الآن!

وتابع إبراهيم سعيد تصريحاته التلفزيونية أن شيكابالا يقوم بتمرير الكرة بين أرجل لاعبي الزمالك بدون التحرك عن المربع الذي وضع نفسه فيه.

وأكد أن طريقة اللعب هذه غير مفيدة لنادي الزمالك والدليل على ذلك أن نادي المقاولون العرب استطاع الفوز على الزمالك وتسبب في خسارة نادي الزمالك المزيد من النقاط.

وأضاف سعيد أن شيكابالا بعيد كل البعد عن مستواه السابق، وأن نادي الزمالك لن يستفيد منه كلاعب في الفريق، ولكن لابد من توظيفه في الجهاز الفني للزمالك خصوصًا أنه قريب من لاعبي الفريق ولديه كلمة مسموعة بينهم.

احترم حب الجمهور قبل أن يطلب منك الاعتزال

وقال إبراهيم سعيد: يجب على شيكابالا احترام حب الجمهور له، فالجمهور يأتي إلى الاستاد ليستمتع بطريقة لعب فريقه المفضل ويشاهد فريقه يفوز بالمباريات، مؤكدًا أن أصعب شيئًا في كرة القدم أن الجمهور يطلب من اللاعب الاعتزال بالرغم من حبه له.

وضرب إبراهيم سعيد المثل باللاعب السابق حازم إمام حينما طالبه الجمهور بالاعتزال، مؤكدًا أنه بالرغم من حب جمهور نادي الزمالك لحازم إلا أن طلب منه الاعتزال، ومازال حازم إمام يتذكر هذا الموقف.

نصيحة إبراهيم سعيد

نصح إبراهيم سعيد شيكابالا قائلا: يجب على شيكابالا الجلوس مع مجلس إدارة نادي الزمالك ومصارحتهم بأنه غير قادر على العطاء داخل الملعب، والبحث عن مكان داخل الجهاز الفني، مؤكدًا أن وجود شيكابالا كلاعب غير مفيد للنادي في الوقت الحالي.

المباراة القادمة لنادي الزمالك

سيلتقي نادي الزمالك غدًا مع نادي الجونة وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 32 من منافسات بطولة الدوري الممتاز ويسعي نادي الزمالك إلى الفوز بالمباراة لمصالحة الجمهور واستعادة نغمة الانتصارات خاصة بعد التعثر في آخر مباراتين بالتعادل الاإجابي مع نادي بيراميدز والخسارة أمام المقاولون العرب.

txt

بقيادة شيكابالا.. تعرف على تشكيل الزمالك في لقاء المقاولون

txt

صلاح سليمان: حزين بسبب قرار "شيكابالا"..وهذه نصحيتي له

txt

محمد صلاح: شيكابالا مسيطر على أوضة اللبس.. وسنلعب للفوز أمام بيراميدز

txt

أحمد ياسر: محدش يقدر على الأهلي إلا الزمالك

txt

صدمة لجمهور القلعة الحمراء |كواليس خطف الزمالك لحسناء الأهلي

شيكابالا محمود عبد الرازق شيكابالا إبراهيم سعيد الإعلامي إبراهيم سعيد الزمالك نادي الزمالك كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 والرابط .. قرار نهائي يحسم الجدل

«التعليم» تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت.. وخبر سار بشأن الأحياء

3500 جنيه|أسعار الذهب تقفز بعد قرار البنك المركزي الأمريكي.. وعيار 21 مفاجأة

العربية اتفحمت.. القصة الكاملة لمصرع 3 منتجين فى حادث سير بطريق الضبعة

30 جنيهاً|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد قرار الحكومة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

مش هينفع ترجع تاني | الأهلي يصدم نجمه بقرار مثير

موجة سيول قادمة على هذه المحافظات وأمواج البحر عالية.. الأرصاد تحذر

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

ترشيحاتنا

جهاز منتخب اليد: خطأ حكم موقعة فرنسا تسبب في إهدار فوز مصر

خاصة إيران.. وزيرة الخارجية الألمانية تدعو الجميع إلى وقف التصعيد بالشرق الأوسط

هجوم إيراني ضد إسرائيل .. كذبة لوفتهانزا على ركاب رحلة تل أبيب

على خطى وسام أبو علي.. مهاجم فلسطيني جديد يوقع للنادي الأهلي

إلهام أبو الفتح تنعى المنتجين الثلاثة ضحايا حادث بالضبعة

مجموعة قنوات ومواقع صدى البلد تنعى المنتجين الثلاثة ضحايا حادث الضبعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. إطلالة رانيا يوسف فى حفل زفاف بشرى تثير الجدل

ملك الخروج عن النص .. سر اعتذار سعيد صالح عن ليالي الحلمية

قوام رشيق.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بجمالها

بعيدا عن صالونات التجميل.. وصفات طبيعية للحصول على أقدام ناعمة زي الحرير

فيديو

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

رعب يجتاح باريس.. 6 ملايين فأر بحجم القطط يحاصرون مشجعي الأولمبياد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-