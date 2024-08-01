الوزير: نهدف لإقامة صناعة محلية بجودة عالية تستطيع المنافسة بالأسواق المحلية والخارجية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع ممثلي شركة مجموعة العربي للأجهزة المنزلية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، والمهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لبحث سبل تطوير صناعة الأجهزة المنزلية وتعميق التصنيع المحلي في مصر، وذلك بحضور دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الخطة الاستراتيجية للشركة لتعميق صناعة الأجهزة المنزلية في مصر وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

وقال إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إقامة صناعة محلية بجودة عالية تخدم الصناعة الوطنية وتستطيع المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، مع ضرورة أن تكون نسب التصنيع المحلي مبنية على معايير تخدم الصناعة الوطنية والاهتمام بالبحث العلمي، وزيادة الاستثمارات.

كما أكد الوزير خلال اللقاء الحرص على دعم توسع استثمارات الشركة في السوق المصرية، وتقديم جميع أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للشركة، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتذليل أي تحديات تواجه تلك المشروعات التي قد تواجه الشركة، وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للشركة لإسراع وتيرة إنتاجها.

وأوضح الوزير أن خطة الوزارة للنهوض بالصناعة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد، وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، خاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إلى أن وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج “الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي” بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات هي “السخنة – الإسكندرية، والعريش – طابا ، و القاهرة – الإسكندرية، و ططنطا – المنصورة – دمياط، وجرجوب – السلوم، والقاهرة – أسوان – أبو سمبل، وسفاجا – قنا – أبو طرطور”

وذكر أن الممر اللوجيستي طنطا المنصورة دمياط يبدأ من المنطقة اللوجيستية بطنطا في قلب الدلتا، والتي تخدم مناطق الإنتاج الزراعي في وسط الدلتا والمناطق الصناعية في “قويسنا - طنطا - كفر الزيات - المحلة - المنصورة”، وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد طنطا /المنصورة/دمياط مرورا بالميناء الجاف بميناء دمياط الجديدة.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، حرص المجموعة على تعزيز استثماراتها في السوق المصرية بما يصب في صالح الصناعة ومنظومة الاقتصاد المحلي، لافتا إلى أن الشراكات التي تسعى إليها المجموعة تهدف إلى صناعة مكونات التكييف المركزي بأنواعه وتصديرها إلى أوروبا، بالإضافة إلى صناعة كومبيروسور التكييف والثلاجة بالتعاون مع إحدى الشركات التايوانية وإحدى الشركات اليابانية الكبرى، بالإضافة إلى شركة شارب.