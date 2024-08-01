العشر الطيبات التي تغفر الذنوب.. علي جمعة يكشف عنها

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن أهل الله وجدوا في القرآن والسنة: كلمات أسموها ب (الكلمات العشر الطيبات).

وأضاف علي جمعة، في منشور عبر صفحته، أن العشر كلمات الطيبات هي عبارة عن خمسة هم: "سبحان الله، الحمد الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله" -وهذه الخمسة يسميها أهل الله ب (الباقيات الصالحات)؛ لأنها هي التي تبقى لك بعد انتقالك إلى الله؛ حيث إنك حددت طريقك مع الله بها- .

وتابع: والخمسة الباقيات هم: "أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله". وبها تتم العشرة ، وهى تاج الذكر ؛ فالصلاة على النبي ، تغفر الذنوب، وتستر العيوب، وتنور القلوب.

كما أن الصلاة على النبي ترقي الإنسان في مدارج العبودية؛ لأنها تتعلق بالجناب الأجل، والصلاة على النبي ، تقبل من كل أحد، فإذا ضاق بالإنسان حاله، مع ذنوبه، وكثرة ترداده عليها، وعوده إليها؛ فليلجأ إلى الصلاة على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى.

واستشهد علي جمعة، بقوله تعالى: {واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون} قائلا: فقليل الكلام يغني عن كثيره، وإذا ما فتحت القرآن وجدته كله تصريحا أو تلميحا يدعوك إلى ذكر الله، فلا تنس ذكر الله حتى لا يقسو قلبك.