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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة إزالات لمساحة 962 فدانا للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بالوادي الجديد

جانب من الازالات
جانب من الازالات

نفذت محافظة الوادي الجديد، حملة إزالات لمساحة إجمالية تبلغ 962 فدانا للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات)، بمراكز المحافظة، والتي قامت بالمرور على المشروعات المتقاعسة، والتحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات؛ صونًا للمال العام وللحفاظ على حق الدولة والأجيال القادمة.

وأعلنت محافظة الوادى الجديد عن توجيه إنذارات إلى المستثمرين والشركات المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة بسرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات المستحقة، تفاديًا لاتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة في حال عدم الالتزام، واتخاذ إجراءات السحب طبقًا لشروط التعاقد.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار جهود المحافظة في استرداد وتحصيل مستحقات الدولة، وبعد توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات)، والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.

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وكانت المحافظة أعلنت عن تنفيذ حملة إزالات للمتقاعسين عن السداد بمركز الداخلة والتي قامت بالمرور على المشروعات المتقاعسة بطريق الداخلة - شرق العوينات وقرية الجديدة، والتحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات، واستمرار الحملة المُنفذة بمركز الفرافرة والتي قامت بالمرور على المشروعات المتقاعسة بمنطقتي سهل بركة وسهل قروين، والتحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات؛ صونًا للمال العام وللحفاظ على حق الدولة.

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