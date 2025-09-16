قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشيخة العامة للطرق الصوفية تحدد مواعيد احتفالات المولد النبوي وأولياء الله لعام 2025
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
رياضة

رومينيجه يشيد بنظام دوري أبطال أوروبا الجديد: أكثر إثارة ويمنع الاستهانة بالمباريات

إسلام مقلد

أشاد كارل هاينز رومينيجه، أسطورة بايرن ميونخ ورئيسه التنفيذي السابق، بنظام دوري أبطال أوروبا الجديد، معتبرًا أنه يمثل "تطورًا واضحًا" في كرة القدم الأوروبية، ويمنح البطولة طابعًا أكثر تنافسية وإثارة للجماهير والأندية على حد سواء.

رومينيجه: المجموعات القديمة كانت تفقد المعنى مبكرًا

وأوضح رومينيجه، في تصريحات نقلها موقع "سكاي ألمانيا"، أن النظام القديم لمرحلة المجموعات كان يحسم الأمور بشكل مبكر، قائلاً: "في السابق، كان كل شيء غالبًا ما ينتهي بعد الجولة الرابعة، بايرن كان يتأهل بانتظام مع حلول هذه الجولة، وكانت هناك مباراة أو مباراتان بلا قيمة".

النظام الجديد يجبر الكبار على القتال منذ البداية

وأشار إلى أن تجربة الموسم الماضي أكدت قوة النظام الجديد، بعدما وجدت أندية كبرى مثل بايرن ميونخ وريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان نفسها مضطرة لخوض الملحق، وهو ما وصفه بالدليل على "مدى الإثارة التي أضافها الشكل الجديد للبطولة".

وأضاف: "الفرق الكبرى فهمت الدرس جيدًا، إذ يتوجب عليها القتال منذ البداية لضمان مقعد ضمن المراكز الثمانية الأولى، لأن هذا ما يطمح إليه الجميع".

بايرن دفع ثمن التراخي في الموسم الأول

وكشف رومينيجه أن بايرن نفسه خسر فرصة التأهل المباشر إلى دور الـ16 في أول مواسم النظام الجديد (2024-2025)، بعدما احتل المركز الثاني عشر، مشيرًا إلى أن بعض الأندية الكبرى تعاملت باستخفاف مع بعض المباريات في البداية، لكن التجربة منحتهم دروسًا قوية.

النظام الجديد أكثر عاطفية للجماهير

وختم رومينيجه تصريحاته بالتأكيد على أن دوري الأبطال أصبح أكثر جاذبية للمشجعين: "المرحلة التمهيدية الآن مليئة بالعاطفة والإثارة، الجماهير تتابع باستمرار على هواتفها: أين بايرن؟ أين ريال مدريد؟ لقد حقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنجازًا حقيقيًا بهذا النظام".

