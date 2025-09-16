رومينيجه يشيد بنظام دوري أبطال أوروبا الجديد: أكثر إثارة ويمنع الاستهانة بالمباريات

أشاد كارل هاينز رومينيجه، أسطورة بايرن ميونخ ورئيسه التنفيذي السابق، بنظام دوري أبطال أوروبا الجديد، معتبرًا أنه يمثل "تطورًا واضحًا" في كرة القدم الأوروبية، ويمنح البطولة طابعًا أكثر تنافسية وإثارة للجماهير والأندية على حد سواء.

رومينيجه: المجموعات القديمة كانت تفقد المعنى مبكرًا

وأوضح رومينيجه، في تصريحات نقلها موقع "سكاي ألمانيا"، أن النظام القديم لمرحلة المجموعات كان يحسم الأمور بشكل مبكر، قائلاً: "في السابق، كان كل شيء غالبًا ما ينتهي بعد الجولة الرابعة، بايرن كان يتأهل بانتظام مع حلول هذه الجولة، وكانت هناك مباراة أو مباراتان بلا قيمة".

النظام الجديد يجبر الكبار على القتال منذ البداية

وأشار إلى أن تجربة الموسم الماضي أكدت قوة النظام الجديد، بعدما وجدت أندية كبرى مثل بايرن ميونخ وريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان نفسها مضطرة لخوض الملحق، وهو ما وصفه بالدليل على "مدى الإثارة التي أضافها الشكل الجديد للبطولة".

وأضاف: "الفرق الكبرى فهمت الدرس جيدًا، إذ يتوجب عليها القتال منذ البداية لضمان مقعد ضمن المراكز الثمانية الأولى، لأن هذا ما يطمح إليه الجميع".

بايرن دفع ثمن التراخي في الموسم الأول

وكشف رومينيجه أن بايرن نفسه خسر فرصة التأهل المباشر إلى دور الـ16 في أول مواسم النظام الجديد (2024-2025)، بعدما احتل المركز الثاني عشر، مشيرًا إلى أن بعض الأندية الكبرى تعاملت باستخفاف مع بعض المباريات في البداية، لكن التجربة منحتهم دروسًا قوية.

النظام الجديد أكثر عاطفية للجماهير

وختم رومينيجه تصريحاته بالتأكيد على أن دوري الأبطال أصبح أكثر جاذبية للمشجعين: "المرحلة التمهيدية الآن مليئة بالعاطفة والإثارة، الجماهير تتابع باستمرار على هواتفها: أين بايرن؟ أين ريال مدريد؟ لقد حقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنجازًا حقيقيًا بهذا النظام".