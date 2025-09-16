قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشيخة العامة للطرق الصوفية تحدد مواعيد احتفالات المولد النبوي وأولياء الله لعام 2025
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى

الخط الساخن ١٠٥
الخط الساخن ١٠٥
عبدالصمد ماهر

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرها الشهري حول أداء الخط الساخن الموحد (105) لشهر أغسطس 2025، مؤكدة تحقيق نسبة إنجاز 100% في التعامل مع جميع المكالمات الواردة، ويعكس هذا الإنجاز الدور الرئيسي للخط الساخن كأداة فعّالة لدعم حقوق المواطنين وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخط الساخن استقبل 5048 مكالمة خلال أغسطس، بزيادة 18.2% مقارنة بشهر يوليو، مما يعكس تزايد ثقة المواطنين في هذه القناة كوسيلة تواصل مباشرة وفعّالة.

وأشار عبد الغفار إلى أن الشكاوى المتعلقة بالمنشآت الصحية وطلبات العلاج شكلت النسبة الأكبر من المكالمات بنسبة 25.6%، تلتها استفسارات التطعيمات واللقاحات بنسبة 21.3%، ثم الاستفسارات العامة بنسبة 19.6%، وسجلت الشكاوى المتنوعة 10%، وطلبات كارت الخدمات المتكاملة 5.2%، والاستشارات الطبية 3.3%، بينما بلغت استفسارات الوحدات والمراكز الصحية 2%.

وتلقى الخط 80 مكالمة تتعلق بحالات طارئة وحرجة، شملت طلبات الدم وأسرّة الرعاية والحضّانات، بنسبة 1.6% من إجمالي المكالمات، وقد تم التعامل معها جميعًا بنجاح. وتوزعت باقي المكالمات على استفسارات التكليف (1.4%)، طلبات الألبان المدعمة (0.7%)، والاستفسارات عن التراخيص (0.6%)، فيما تم تحويل 8.6% من المكالمات إلى جهات أخرى مختصة.

وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لتطوير الخط الساخن من خلال خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءته التشغيلية، وتشمل هذه الخطة زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات المجالس الطبية المتخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية، إلى جانب تعزيز التكامل مع هيئات مثل التأمين الصحي وشركة “فاكسيرا”، لضمان تقديم خدمات متكاملة وسريعة الاستجابة.

صوت المواطن المحرك الأساسي لتحسين المنظومة الصحية

وأكدت الوزارة التزامها بجعل صوت المواطن المحرك الأساسي لتحسين المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن الخط الساخن (105) لا يقتصر على حل الشكاوى الفردية، بل يسهم في رصد وتحليل أداء المنظومة الصحية، مما يدعم اتخاذ قرارات تصحيحية لتقديم خدمات طبية تليق بتطلعات المواطن المصري.

للتواصل: الخط الساخن 105 متاح على مدار الساعة لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين.

وزارة الصحة الشكاوى منظومة الشكاوي وزير الصحة الخدمة العلاجية

