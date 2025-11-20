ضربات قلبك سريعة أو متلخبطة .. جمال شعبان يكشف الأسباب والعلاج

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، يتعرض الجميع للمعاناة من دقات القلب السريعة أو" الملخبطة" وهى من المشكلات التي تستدعى زيارة الطبيب.

أعراض خلل كهرباء القلب

وأوضح دكتور جمال شعبان عبر صفحته على موقع فيسبوك أن من أشهر الشكاوى المرتبطة باحتلال كهرباء القلب، هى:

اضطراب دقات القلب

او اختلال كهرباء القلب أو الرفرفة أو ضربة ساقطة

أو دقات قلبي سريعة عند النوم

الشعور بضربة قوية في القلب أو ذبذبة اذينية أو بؤرة كهربية.

أسباب خلل كهرباء القلب

وكشف جمال شعبان أن اضطراب دقات القلب يحدث نتيجة عوامل كتير مثل

نقص الهيموجلوبين (الأنيميا)

نتيجة التوتر أو نشاط الغدة الدرقية أكتر من الطبيعي

عدم انتظام أملاح الدم البوتاسيوم الكالسيوم في الدم

مرض السكر يتسبب في دقات القلب السريعة.

انخفاض السوائل في الدم

وممكن تكون نتيجة اختلال وراثي في كهرباء القلب مشكلة منذ الولادة أو مكتسبة نتيجة مرض في القلب .

في الصمامات أو في العضلة أو في الشرايين التاجية

أو مرض في النظام الكهربي للقلب.

علاج كهرباء القلب

وعرض جمال شعبان أهم طرق علاج خلل كهرباء القلب، وهى:

كبح جماح التوتر والقلق والتماس الهدوء والاسترخاء

الامتناع عن التدخين أو مجالسة المدخنين

شرب السوائل المفيدة

استخدام الأملاح بطريقة معتدلة

أحيانًا التنفس بعمق أو التعنية أو الكحة

ممكن توقف ضربات القلب السريعة

الحذر من تناول الأدوية إلا بعد استشارة طبيب كهرباء القلب

وعادة يطلب عمل رسم قلب وهولتر ٢٤ ساعة

وبعد ذلك يوصف أدوية

او يعمل قسطرة دراسة كهروفسيولوجية

أو يعمل كي بموجات الراديو

أو يزرع جهاز صدمات كهربية.