مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية

تسببت خسارة طالب أمواله بلعبة إلكترونية في إنهاء حياته بعدما تناول قرص الغلة السام ما أسفر عن وفاته في الحال.

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة طالب داخل شقته بدائرة القسم، انتقلت على الفور قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى مسرح البلاغ، وتبين من الفحص وفاة الطالب نتيجة تناوله أنه قرص غلة أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته في الحال.

وأشرت التحريات الأولية إلى أن الطالب كان يمر بحالة نفسية سيئة نتيجة خسارة أمواله في لعبة إلكترونية ما أدى إلى إنهاء حياته.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات وطلبت الاستماع لأقوال أسرته للوقوف على ملابسات الواقعة، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الصفة التشريحية.