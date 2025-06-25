بعد 10 أشهر من دفنه.. قرص الغلال يكشف لغز وفاة حارس عقار في الهرم

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع النيابة العامة، لغز وفاة حارس عقار في منطقة الهرم، وذلك بعد استخراج جثمانه عقب مرور 10 أشهر على دفنه، بناءً على بلاغ من شقيقه يشكك في سبب الوفاة.

كشف لغز وفاة حارس عقار في الهرم

تلقى اللواء عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب بالجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، يفيد بورود بلاغ من النيابة العامة تضمن شكوى من شخص يتهم زوجة شقيقه بالتسبب في وفاته.

وأكد المبلغ أنه فوجئ في أكتوبر 2024 بحضور زوجة شقيقه إلى قريتهم في دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مصطحبة جثمان زوجها، مدعية وفاته بشكل طبيعي، وتم دفنه دون إثارة أي شبهات في حينها.

ومع تزايد الشكوك حول ظروف الوفاة، تقدّم شقيق المتوفى ببلاغ رسمي، وتم استخراج الجثمان، حيث كشفت تقارير الطب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن تناول "قرص غلال" سام.

وتمكن النقيب أحمد عبادة، معاون مباحث الهرم، من ضبط الزوجة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بينما يواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود واستكمال التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة.