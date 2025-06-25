زوجها اكتشف خيانـ تها.. سيدة تنهي حياتها شنقا في الجيزة| تفاصيل

أنهت سيدة حياتها شنقا بمنطقة أوسيم في الجيزة بعدما اكتشف زوجها حديثها على الهاتف مع عشيـ قها وهددها بفضحها أمام أسرتها.

سيدة تنهي حياتها في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بالعثور على جثة ربة منزل مشنوقة في غرفتها.

على الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة، إلى موقع الحادث وتبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة العثور على جثة سيدة معلقة في مشنقة ترتدي كامل ملابسها.

كما شرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة أن السيدة كشف زوجها خيانتها وحديثها مع شاب آخر وهددها بإخبار أسرتها فقامت بإنهاء حياتها.