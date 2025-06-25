شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري، في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، المنعقد في العاصمة العُمانية مسقط، والذي استضافه الادعاء العام بسلطنة عُمان.

النائب العام يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب

جاء ذلك لبحث ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بعمل وأنشطة الجمعية. وقد تضمن الاجتماع اختيار موضوعات البرامج التدريبية المتخصصة للسادة أعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء، وإنشاء جائزة سنوية لتكريم المتميزين منهم، فضلًا عن وضع أجندة الاجتماع السنوي الخامس للجمعية، ودعوة أعضاء جدد للانضمام إليها.