بعد مشادة مع جده.. صغير ينهي حياته في حلوان

كشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات انهاء صغير بالغ من العمر 10 سنوات حياته شنقًا داخل منزل أسرته في حلوان، بعد مشادة كلامية مع جده.

صغير ينهي حياته في حلوان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على طفل مشنوقًا داخل غرفته بمنطقة حلوان.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية برفقتها سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين، أن الطفل صعد إلى غرفته بعد أن وبخه جده على خلفية تصرف غير لائق، ليقوم بعد ذلك بربط حبل في أحد أماكن التعليق داخل الغرفة وأنهى حياته.