جريمة بشعة في أبو النمرس.. يطعـ.ن زوجته وزوجة شقيقه ثم يصيب نفسه

شهدت قرية زاوية أبو مسلم التابعة لمركز أبو النمرس بالجيزة، قيام شاب بطعن زوجته بسلاح أبيض، ثم الاعتداء على زوجة شقيقه التى حاولت التدخل لإنقاذ الضحية، قبل أن ينهى المشهد بطعنة لنفسه.

زوج يطعن زوجته في أبو النمرس

بداية الواقعة كانت بتلقى مركز شرطة أبو النمرس، إخطارًا من مستشفى بالمنطقة يفيد بوصول ثلاث حالات مصابة بجروح وطعنات متفرقة.

وعلى الفورانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الزوج المتهم وزوجته داخل منزلهما، فقد فيها الشاب السيطرة على أعصابه، وأمسك بسكين وسدد طعنات متفرقة لزوجته، وعندما حاولت زوجة شقيقه التدخل لفض الاشتباك، تلقت طعنة هى الأخرى، أصابتها إصابة بالغة، كما أقدم الجانى على إحداث إصابة بنفسه مستخدما السلاح ذاته، ونجح رجال الأمن فى ضبط المتهم داخل المنزل، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على المصابتين وبيان طبيعة الإصابات، تحريز أداة الجريمة وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها، واستدعاء شهود العيان وسماع أقوال أفراد الأسرة والجيران حول ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.