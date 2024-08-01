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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد بعد قرار زيادتها رسميًا

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية

رفعت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر ركوب عدد من القطارات على خطوط السكة الحديد، اعتبارا من  صباح اليوم الخميس عقب قرار رفع أسعار المحروقات الذي شمل السولار المشغل للقطارات.

أسعار تذاكر السكة الحديد الجديدة

- زيادة سعر تذكرة الدرجة الأولى التالجو 50 جنيها، لتصبح 275 جنيها، بدلا من 225 جنيها على خط القاهرة الإسكندرية.

زيادة سعر تذكرة الدرجة الثانية التالجو 25 جنيها لتصبح 175 جنيها بدلا من 150 جنيها على خط القاهرة الإسكندرية.

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-  قطارات تالجو الإسبانية على خط الصعيد استمرار صرف تذاكر الدرجة الأولى والثانية لقطارات التالجو بدون زيادة رسمية.

- القطارات الاسبانية والفرنساوي والـ VIP ذات الدرجة الأولى والروسي المكيف والروسي التهوية الدرجة الثالثة بأنواعها شملت سعر التذكرة زيادة 12.5% والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

- القطارات الاسبانية والفرنساوي والـ VIP الدرجة الثانية والروسي المكيف والروسي التهوية الدرجة الثالثة بأنواعها شملت زيادة 12.5% في سعر التذكرة والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

- قطارات الضواحي وتحيا مصر.. زيادة 25% والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

السكة الحديد تذاكر ركوب أسعار تذاكر القطارات خطوط السكة الحديد رفع أسعار المحروقات

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