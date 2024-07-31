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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد تعتزم تطبيق زيادة جديدة في أسعار تذاكر القطارات خلال ساعات

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

تعتزم الهيئة القومية لسكك حديد مصر  تطبيق زيادة جديدة في أسعار تذاكر القطارات خلال أيام أو ساعات قليلة، عقب قرار رفع أسعار المحروقات الذي شمل السولار المشغل للقطارات.


وقال مصدر بهيئة السكك الحديدية لصدى البلد، إن الزيادة المقرر تطبيقها لم يتم تحديدها بعد لكنه رجح أن تتراوح  قيمتها بين 20% و25% من الأسعار الحالية.

وأشار المصدر إلى أن الزيادة ستشمل كافة القطارات سواء العادية ذات التهوية الديناميكية أو المكيفة.

وأوضح المصدر أن النسبة في الزيادة تأتي لاستيعاب قرار رفع أسعار المحروقات، لما تمثله تكلفة الطاقة من وزن كبير في مصروفات الهيئة خاصة أن كل قطارات الهيئة تعمل بالسولار.

وكانت الهيئة قد أوقفت نظام الحجز الإلكتروني بدءا من غدا الخميس من دون تحديد أسباب، وقال المصدر إن ذلك بقرار من رئيس الهيئة قبل الزيادة المرتقبة.


يشار إلى أن الهيئة قد طبقت زيادة على أسعار تذاكر قطارات “تحيا مصر” العاملة على الخطوط القصيرة بنسبة 25% مطلع 2024، وسبقتها زيادة في 2023.

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