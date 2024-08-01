خروج يوسف طلبة من منافسات القوس والسهم في أولمبياد باريس 2024

ودع يوسف طلبة، لاعب منتخب مصر للقوس والسهم، منافسات دورة الألعاب الأولمبية رقم 33 والمقامة بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس.

خسر "طلبة" في دور الـ32 أمام بطل ألمانيا بنتيجة 6-0 في منافسات الفردي، بعد أن كان قد احتل المركز 62 برصيد 624 نقطة في المرحلة الترتيبية، مما جعله يواجه بطل ألمانيا صاحب المركز الثالث في الدور المقبل.

تأهل منتخب القوس والسهم المصري للأولمبياد في منافسات الفردي للرجال عن طريق يوسف طلبة، وفردي السيدات عن طريق جني علي، من خلال بطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في تونس.

تشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين في تاريخها في الدورات الأولمبية، حيث تضم 148 لاعبًا ولاعبة أساسيين و16 لاعبًا احتياطيين، بإجمالي 164 لاعبًا في 22 رياضة. وتعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

يشهد أولمبياد باريس مشاركة أكثر من 206 دول، ممثلة بنحو 10500 رياضي، يتنافسون في 32 لعبة مختلفة.