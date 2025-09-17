خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة

ينتظر طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 في مصر خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء تسجيل الرغبات وإغلاق باب التقديم منذ 14 سبتمبر.

أفادت مصادر من داخل مكتب التنسيق بأن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لعام 2025 في مصر بات قريبًا، مشيرة إلى أن عمليات فرز الرغبات التي تقدم بها طلاب المرحلة الثالثة في الثانوية العامة أوشكت على الانتهاء، تمهيدًا لنشر النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

استكمال الإجراءات التقنية

وأوضحت المصادر أن الإعلان متوقع مساء اليوم، فور استكمال الإجراءات التقنية المتعلقة بإتاحة النتائج إلكترونيًا.

كان موقع التنسيق الإلكتروني أغلق رسميًا باب التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب لعام 2025، بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة، إلى جانب طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين رغبوا في التحويل.

وأكد الموقع للطلاب عبر صفحته الرئيسية عبارة: "ترقبوا إعلان النتائج"، مما عزز التوقعات بقرب إعلانها رسميًا.

انتهت مهلة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة في تقليل الاغتراب يوم السبت 14 سبتمبر الجاري، ومنذ ذلك الحين يعمل فريق مكتب التنسيق على مراجعة البيانات وفرز اختيارات الطلاب المدخلة على الموقع الإلكتروني.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق الاستعداد النهائي لنشر النتيجة، التي ينتظرها آلاف الطلاب لمعرفة مدى قبول طلبات التحويل الخاصة بهم.

كيفية الاستعلام عن النتيجة

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من خلال الموقع الرسمي للتنسيق، حيث سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري، كما هو متبع في المراحل السابقة.

وتشمل النتائج التحويل بين الكليات والمعاهد وفقًا للضوابط المعتمدة في قواعد التنسيق، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.