وزير الخارجية يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري والمتطوعين في دعم قطاع غزة | صور
مراسبم استقبال رسمية لملك إسبانيا بقصر الاتحادية
ملك وملكة إسبانيا يضعان أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل السادات
خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة
تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
حسام الغمري: الإخوان صرفوا أموالا كثيرة لتشويه موقف الدولة المصرية تجاه فلسطين
حسام الغمري: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة عورت الإخوان جامد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025
نهلة الشربيني

ينتظر طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 في مصر خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء تسجيل الرغبات وإغلاق باب التقديم منذ 14 سبتمبر.

أفادت مصادر من داخل مكتب التنسيق بأن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لعام 2025 في مصر بات قريبًا، مشيرة إلى أن عمليات فرز الرغبات التي تقدم بها طلاب المرحلة الثالثة في الثانوية العامة أوشكت على الانتهاء، تمهيدًا لنشر النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

 استكمال الإجراءات التقنية 

وأوضحت المصادر أن الإعلان متوقع مساء اليوم، فور استكمال الإجراءات التقنية المتعلقة بإتاحة النتائج إلكترونيًا.

كان موقع التنسيق الإلكتروني أغلق رسميًا باب التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب لعام 2025، بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة، إلى جانب طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين رغبوا في التحويل. 

وأكد الموقع للطلاب عبر صفحته الرئيسية عبارة: "ترقبوا إعلان النتائج"، مما عزز التوقعات بقرب إعلانها رسميًا.

انتهت مهلة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة في تقليل الاغتراب يوم السبت 14 سبتمبر الجاري، ومنذ ذلك الحين يعمل فريق مكتب التنسيق على مراجعة البيانات وفرز اختيارات الطلاب المدخلة على الموقع الإلكتروني.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق الاستعداد النهائي لنشر النتيجة، التي ينتظرها آلاف الطلاب لمعرفة مدى قبول طلبات التحويل الخاصة بهم.

كيفية الاستعلام عن النتيجة

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من خلال الموقع الرسمي للتنسيق، حيث سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري، كما هو متبع في المراحل السابقة.

وتشمل النتائج التحويل بين الكليات والمعاهد وفقًا للضوابط المعتمدة في قواعد التنسيق، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.

الثانوية العامة طلاب تسجيل الرغبات نتيجة تقليل الاغتراب موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

وزير الأوقاف يشهد الجلسة الافتتاحية لقمة زعماء الأديان

وزير الأوقاف يشهد الجلسة الافتتاحية لقمة زعماء الأديان بالعاصمة أستانا

البحوث الإسلامية

الأحد.. البحوث الإسلامية يطلق برنامج معين التراث للطلاب الوافدين

د. محمود شلبي

هل ارتداء النقاب سراً بسبب رفض أهلي عقوق للوالدين ؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

بتكلفة 80 مليون جنيه...محافظ الشرقية يفتتح عدداً من مدارس مدينة بلبيس

محافظ الشرقية

مع بداية الدراسة احترس.. علامات شبيهة بالبرد تكشف عن أمراض خطيرة

نزلات البرد عند الاطفال

حملة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع الزقازيق

محافظ الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث اغانيه "تصدق ولا متصدقش"

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

