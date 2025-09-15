التعليم العالي: فتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، فتح تقليل الاغتراب للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3- 5" سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية) لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت https://www.tansik.digital.gov.eg.



وذكر بيان صادر اليوم الإثنين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يستمر فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب، حتى السابعة من مساء يوم /الخميس/ المقبل وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

