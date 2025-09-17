لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن حقيقة مشاركتها فى دراما رمضان 2026 بعد النجاح الكبير الذى حققته فى رمضان الماضي فى مسلسل “سيد الناس”.

وقالت إلهام شاهين فى تصريح خاص لموقع صدي البلد ، أن مشاركتها فى ماراثون رمضان المقبل 2026 لم تحسم حتى الأن والأمر متروك حتى يأتى لها السيناريو المناسب والذى ينال إعجابها.

مشاركة إلهام شاهين فى ماراثون رمضان 2025

وشاركت الفنانة ألهام شاهين فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “سيد الناس” والذى حقق نجاحا كبيرا .



ابطال مسلسل سيد الناس:

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوى عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور احداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الراجحي الذي يدخل في عداوة مع اشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم.