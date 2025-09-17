مع بداية الدراسة احترس.. علامات شبيهة بالبرد تكشف عن أمراض خطيرة

مع بداية موسم الدراسة يجب على الأمهات والاباء اكتشاف أعراض نزلات البرد بسرعة خاصة أنها في بعض الأحيان تكون شديدة وتسبب مضاعفات خطيرة.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أعراض نزلات البرد عند الاطفال وعلامات الحالات الشديدة التى تتشابه مع البرد.

أعراض نزلات البرد عند الأطفال

قد تشمل أعراض نزلات البرد عند الأطفال ما يلي:

سيلان الأنف وقد يبدأ الإفراز شفافًا؛ ثم يصبح أكثر سمكًا وقد يكون رماديًا أو أصفر أو أخضر.

العطاس…

حمى تتراوح بين 101 إلى 102 درجة فهرنهايت (38.3 إلى 38.9 درجة مئوية).

فقدان الشهية.

زيادة سيلان اللعاب بسبب التهاب الحلق وصعوبة البلع.

سعال.

التهيج.

غدد منتفخة قليلاً.



أعراض النزلات الشديدة

إذا ظهرت على طفلك أيٌّ من الأعراض التالية، فاتصل بالطبيب فقد تشير هذه الأعراض إلى إصابة طفلك بمرض أكثر خطورة من مجرد نزلة برد.

الحمى عند الرضيع بعمر شهرين أو أقل.

صعوبة في التنفس (خاصة إذا اتسعت فتحتي أنف طفلك أو رضيعك مع كل نفس).

التنفس سريع أو متقطع.

أزيز .

تظهر الأضلاع مع كل نفس.

الشفاه الزرقاء .

عدم الأكل أو الشرب، مما قد يعني الجفاف .

ألم الأذن .

العصبية الزائدة أو النعاس.

السعال الذي يستمر لأكثر من 3 أسابيع .

ظهور علامات الإعياء والتعب

سبب نزلات البرد الشائعة

تُسبب فيروسات الأنف ما يصل إلى 50% من نزلات البرد الشائعة.

يوجد أكثر من 100 نوع مختلف من فيروسات الأنف ولكن أنواعًا أخرى من الفيروسات، مثل فيروسات كورونا، قد تُسبب نزلات البرد وهناك أكثر من 200 فيروس مختلف يُمكن أن يُسبب نزلات البرد.