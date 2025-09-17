قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة
تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
حسام الغمري: الإخوان صرفوا أموالا كثيرة لتشويه موقف الدولة المصرية تجاه فلسطين
حسام الغمري: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة عورت الإخوان جامد
محمد شردي للإخوان: أنا سياسي من 40 سنة هتعملوا معايا إيه.. كلكوا مكشوفين
هل يُطبق نظام البكالوريا في الثانوية الأزهرية؟.. جامعة الأزهر ترد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مع بداية الدراسة احترس.. علامات شبيهة بالبرد تكشف عن أمراض خطيرة

نزلات البرد عند الاطفال
نزلات البرد عند الاطفال
اسماء محمد

مع بداية موسم الدراسة يجب على الأمهات والاباء اكتشاف أعراض نزلات البرد بسرعة خاصة أنها في بعض الأحيان تكون شديدة وتسبب مضاعفات خطيرة.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أعراض نزلات البرد عند الاطفال وعلامات الحالات الشديدة التى تتشابه مع البرد.

نزلات البرد

أعراض نزلات البرد عند الأطفال

قد تشمل أعراض نزلات البرد عند الأطفال ما يلي:

سيلان الأنف وقد يبدأ الإفراز شفافًا؛ ثم يصبح أكثر سمكًا وقد يكون رماديًا أو أصفر أو أخضر.

العطاس…
حمى تتراوح بين 101 إلى 102 درجة فهرنهايت (38.3 إلى 38.9 درجة مئوية).
فقدان الشهية.
زيادة سيلان اللعاب بسبب التهاب الحلق وصعوبة البلع.
سعال.
التهيج.
غدد منتفخة قليلاً.

نزلات البرد


أعراض النزلات الشديدة

إذا ظهرت على طفلك أيٌّ من الأعراض التالية، فاتصل بالطبيب فقد تشير هذه الأعراض إلى إصابة طفلك بمرض أكثر خطورة من مجرد نزلة برد.

الحمى عند الرضيع بعمر شهرين أو أقل.
صعوبة في التنفس (خاصة إذا اتسعت فتحتي أنف طفلك أو رضيعك مع كل نفس).
التنفس سريع أو متقطع.
أزيز .
تظهر الأضلاع مع كل نفس.
الشفاه الزرقاء .
عدم الأكل أو الشرب، مما قد يعني الجفاف .
ألم الأذن .
العصبية الزائدة أو النعاس.
السعال الذي يستمر لأكثر من 3 أسابيع .

ظهور علامات الإعياء والتعب

سبب نزلات البرد الشائعة

تُسبب فيروسات الأنف ما يصل إلى 50% من نزلات البرد الشائعة.

يوجد أكثر من 100 نوع مختلف من فيروسات الأنف ولكن أنواعًا أخرى من الفيروسات، مثل فيروسات كورونا، قد تُسبب نزلات البرد وهناك أكثر من 200 فيروس مختلف يُمكن أن يُسبب نزلات البرد.

نزلات البرد نزلات البرد عند الأطفال أعراض نزلات البرد أعراض نزلات البرد عند الاطفال المدارس أعراض البرد الشديدة

