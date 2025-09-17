قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عروس الدلتا تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو.. 29 قرية من الغربية تدخل خريطة العالمية بصناعاتها القروية
التعليم: استكمال اجراءات اعتماد شهادة البكالوريا من المؤسسات الدولية خلال سنتين أو ثلاثة
4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟
«تيك توك» في دائرة الخطر؟.. تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء
جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة
الاحتلال يمنع الصحة العالمية من المساعدة في توصيل الوقود إلى مستشفيات غزة
3701 فُرصة عمل جديدة في 44 شركة برواتب مجزية.. تفاصيل التقديم
مفتي الجمهورية: ما يجري في غزة وفلسطين جريمة حرب مكتملة الأركان ووصمة عار على جبين العالم المتحضر
كامل الوزير: تحديد 28 صناعة واعدة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات
أصل الحكاية

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

اجازة
اجازة
أحمد أيمن

يتساءل ملايين الموظفين في القطاعين العام والخاص وكذا الطلاب عن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025، حيث تصدر هذا التساؤل محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

جدير بالذكر أن هذه العطلات تأتي ضمن القرارات الحكومية المنظمة لسير العمل وضمان راحة المواطنين، خاصة مع اعتماد آلية ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع.

الاجازات الرسمية بقانون العمل 

نصت المادة 52 من قانون العمل المصري، على أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وبحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره فى ذلك اليوم مضاعفة الأجر. للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الإجازات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وبحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

الاجازة الرسمية بقانون العمل

جدير بالذكر أن قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2003 المعدل بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 نص على اعتبار أيام العطل الرسمية إجازة براتب كامل.

هذه الأعياد هى:

1. أول يوم من شهر المحرم (رأس السنة الهجرية).

2. اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوي).

3. اليوم الأول والثانى من شهر شوال (عيد الفطر).

4. الأيام التاسع والعاشر والحادى عشر من ذى الحجة (الوقوف بعرفة واليومين الأول والثانى من عيد الأضحى).

5. اليوم السابع من شهر يناير (عيد الميلاد).

6. اليوم الخامس والعشرون من شهر يناير (عيد الشرطة).

7. شم النسيم.

8. الخامس والعشرون من إبريل (عيد تحرير سيناء).

9. الأول من مايو (عيد العمال).

10. اليوم الثالث والعشرون من شهر يوليو (عيد الثورة).

11. السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة).

وأية إجازات رسمية أخرى تصدر بشأنها قرارات من الحكومة المصرية.

العطلات الأسبوعية الرسمية في شهر سبتمبر 2025

يتبقى في شهر سبتمبر 4 أيام عطلة أسبوعية، متمثلة في أيام الجمعة والسبت، وهى على النحو التالي:

الجمعة 19 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية

السبت 20 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية

الجمعة 26 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية

السبت 27 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية

الإجازة الرسمية المقبلة في 2025

وبحسب الخريطة الزمنية المعلنة، ينتظر المصريون خلال الشهور المتبقية من العام، والتي تتمثل في إجازة السادس من أكتوبر 2025، والتي توافق ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على يوم عطلة مدفوعة الأجر.

من المقرر أن تكون إجازة 6 أكتوبر 2025 يوم الاثنين الموافق السادس من أكتوبر، حيث يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على عطلة رسمية مدفوعة الأجر، إحياءً لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973. وتُعد هذه الإجازة هي الأخيرة ضمن جدول الإجازات الرسمية في مصر للعام الحالي، ما يجعلها فرصة مميزة للراحة قبل انطلاق العام الجديد 2026.

اجازات سبتمبر 2025 الاجازات الرسمية الاجازات المتبقية في 2025 قانون العمل موعد اجازة 6 اكتوبر

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

أرشيفية

هدية قطر تدخل الظل.. طائرة ترامب الموعودة في قبضة المخابرات الأمريكية

وزير الري: نعتمد بنسبة تفوق الـ98% على نهر النيل لتوفير احتياجاتنا المائية

وزير الري: تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن المائي والغذائي

وزيرا التعليم والشباب والرياضة

تدشين فعاليات دوري المدارس بحضور 3 وزراء ..اليوم

وزير الزراعة

تعزيز التعاون الزراعي والفرص الاستثمارية المشتركة بين مصر والهند.. تفاصيل

بالصور

بيتزا الخضروات.. وصفة شهية وصحية بطابع منزلي

طريقة عمل بيتزا الخضار
طريقة عمل بيتزا الخضار
طريقة عمل بيتزا الخضار

وظائف الأحلام المزوّرة.. كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 25% عالميًا

الشوارع
الشوارع
الشوارع

تعرف على مواصفات الجيل الجديد من جيب كومباس 2026‏

جيب كومباس 2026‏
جيب كومباس 2026‏
جيب كومباس 2026‏

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

