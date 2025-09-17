4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

يتساءل ملايين الموظفين في القطاعين العام والخاص وكذا الطلاب عن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025، حيث تصدر هذا التساؤل محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

جدير بالذكر أن هذه العطلات تأتي ضمن القرارات الحكومية المنظمة لسير العمل وضمان راحة المواطنين، خاصة مع اعتماد آلية ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع.

الاجازات الرسمية بقانون العمل

نصت المادة 52 من قانون العمل المصري، على أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وبحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره فى ذلك اليوم مضاعفة الأجر. للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الإجازات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وبحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

الاجازة الرسمية بقانون العمل

جدير بالذكر أن قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2003 المعدل بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 نص على اعتبار أيام العطل الرسمية إجازة براتب كامل.

هذه الأعياد هى:

1. أول يوم من شهر المحرم (رأس السنة الهجرية).

2. اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوي).

3. اليوم الأول والثانى من شهر شوال (عيد الفطر).

4. الأيام التاسع والعاشر والحادى عشر من ذى الحجة (الوقوف بعرفة واليومين الأول والثانى من عيد الأضحى).

5. اليوم السابع من شهر يناير (عيد الميلاد).

6. اليوم الخامس والعشرون من شهر يناير (عيد الشرطة).

7. شم النسيم.

8. الخامس والعشرون من إبريل (عيد تحرير سيناء).

9. الأول من مايو (عيد العمال).

10. اليوم الثالث والعشرون من شهر يوليو (عيد الثورة).

11. السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة).

وأية إجازات رسمية أخرى تصدر بشأنها قرارات من الحكومة المصرية.

العطلات الأسبوعية الرسمية في شهر سبتمبر 2025

يتبقى في شهر سبتمبر 4 أيام عطلة أسبوعية، متمثلة في أيام الجمعة والسبت، وهى على النحو التالي:

الجمعة 19 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية

السبت 20 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية

الجمعة 26 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية

السبت 27 سبتمبر 2025: إجازة أسبوعية

الإجازة الرسمية المقبلة في 2025

وبحسب الخريطة الزمنية المعلنة، ينتظر المصريون خلال الشهور المتبقية من العام، والتي تتمثل في إجازة السادس من أكتوبر 2025، والتي توافق ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على يوم عطلة مدفوعة الأجر.

من المقرر أن تكون إجازة 6 أكتوبر 2025 يوم الاثنين الموافق السادس من أكتوبر، حيث يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على عطلة رسمية مدفوعة الأجر، إحياءً لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973. وتُعد هذه الإجازة هي الأخيرة ضمن جدول الإجازات الرسمية في مصر للعام الحالي، ما يجعلها فرصة مميزة للراحة قبل انطلاق العام الجديد 2026.