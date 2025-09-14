قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حي جنوب بالغردقة يواصل حملات النظافة اليومية
وكيل صحة الإسماعيلية في حوار لصدي البلد : نعمل علي تحسين الخدمات ووصول المبادرات الرئاسية لأبعد نقطة جغرافية |صور
ناجي الشهابي: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب قبل 13 نوفمبر يشوبه عدم الدستورية
مستريحة سوهاج.. نصبت على الأهالي بقروض من جمعيات تمويل| القصة الكاملة
غيابات مؤثرة.. بيراميدز فى ورطة دفاعية أمام أوكلاند سيتي
"الرقابة الصناعية" تعزز جودة المنتجات المصرية وتحمي المستهلك وتدعم الصناعة الوطنية
اليوم آخر فرصة للتسجيل في المنحة الدراسية الكاملة بالتعاون مع البنك المركزي المصري
وزير التعليم العالي ونظيرته السويدية يبحثان سبل التعاون الأكاديمي والبحثي
وكيل صحة الإسماعيلية لصدى البلد: نعمل على تحسين الخدمات ووصول المبادرات الرئاسية لأبعد نقطة جغرافية|حوار
نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة
الأحد الناري.. مباريات اليوم 14 - 9- 2025.. ظهور صلاح والأهلي وبيراميدز
الشراكة مع القطاع الخاص تنطلق: 30 مشروعًا بـ41 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات
تحقيقات وملفات

قانون العمل الجديد يعزز راحة العامل.. ما هي الإجازات المستحقة| اتحاد العمال يرد

الإجازات بقانون العمل الجديد
الإجازات بقانون العمل الجديد
ياسمين القصاص

تعد الإجازات بمختلف أنواعها جزءا أساسيا من تنظيم الحياة العملية، لما لها من دور في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات العامل النفسية والصحية، ومن هذا المنطلق، تأتي الإجازات الاعتيادية، مثل الإجازات الأسبوعية، ضمن إطار منطقي ومدروس يراعي مصالح العمال وأرباب العمل على حد سواء.  

وفي هذا الصدد، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن أيام الإجازات الاعتيادية "أيام الإجازة الأسبوعية" تعد إجازات منطقية جدا، إضافة إلى الإجازات الرسمية، وغيرها من الإجازات الأخرى، تعتبر عدد كبير من أيام السنة.

وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تعد تلك الإجازات متدرجة وتراعي جميع العمال في جميع مراحل العمال، خاصة كبار السن، وبالتالي إذا تم جمع الإجازات الأسبوعية والسنوية والاعتيادية والعارضة تعتبر كافية جدا للموظفين. 

وأشار البدوي، إلى أن هناك الإجازات الرسمية أيضا، ويجب أن نراعي ظروف أصحاب الأعمال، أي لا يتك كثرة تلك الإجازات، حتى لا تكون عبئ على أصحاب الأعمال، وتكلفة دون أرباح عليهم. 

مجدي البدوي: إجراءات رادعة لكل من يخالف تطبيق قانون العمل الجديد

ووضع القانون ضوابط واضحة ومنصفة، للحصول على الإجازات المختلفة، بهدف توفير بيئة عمل مرنة، تحفظ كرامة العامل وتراعي طبيعة الحياة العائلية والاجتماعية، مع ضمان استمرار كفاءة سوق العمل والإنتاج.

6 أنواع من الإجازات المدفوعة للعامل

وأقر القانون الجديد ، ستة أنواع رئيسية من الإجازات مدفوعة الأجر، يحق للعامل الحصول عليها بشروط وضوابط محددة، كما يلي:

  1. الإجازة السنوية

يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وتحدد مدة الإجازة كالتالي:

 - 15 يوما في السنة الأولى من الخدمة.
 - 21 يوما ابتداءا من السنة الثانية.
 - 30 يوما  لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوز سنه الخمسين عاما.
 - 45 يوما  للأشخاص من ذوي الإعاقة والأقزام.

وإذا كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل، في خدمة صاحب العمل.

 2. إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس 

للعامل الذي أمضى خمس سنوات متصلة  لدى صاحب عمل، الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر، لأداء فريضة الحج.

وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته.

 3. إجازات العطلات الرسمية والأعياد

ويحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات الرسمية والأعياد، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

بالنسبة للأعياد الدينية الخاصة بغير المسلمين، تطبق أحكام قرار مجلس الوزراء، الصادر في هذا الشأن.

 4. الإجازة المرضية

وإذا ثبت مرض العامل بما يمنعه من أداء عمله، يحق له الحصول على إجازة مرضية، تحدد مدتها من قبل الجهة الطبية المختصة.

خلال هذه الإجازة، يستحق العامل  تعويضا عن الأجر، يتم تحديده وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 5. إجازة الوضع

وللعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق وتلي الوضع، بشرط ألا تقل مدة الإجازة بعد الولادة عن 45 يوما.

وتمنح هذه الإجازة بناءا على  شهادة طبية موضح بها التاريخ المتوقع للوضع، وتكون مدفوعة الأجر بالكامل.

كما تمنح هذه الإجازة بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة.

6. إجازة رعاية الطفل

يحق للعاملة الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها.

تمنح هذه الإجازة بحد أقصى ثلاث مرات  خلال مدة خدمتها، بشرط:

 - أن تكون قد أمضت سنة واحدة على الأقل في المنشأة.
 - ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

والجدير بالذكر، أن جاء قانون العمل الجديد ليرسخ مبدأ العدالة في بيئة العمل، ويعطي كل طرف حقه بطريقة متوازنة وعملية، وقد أكد القانون على أهمية منح العامل فترات راحة مدفوعة تضمن له التوازن النفسي والصحي والاجتماعي، مما ينعكس إيجابيا على الأداء العام والإنتاجية في سوق العمل المصري.

