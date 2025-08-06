قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين؟.. الإفتاء توضح
مصر رقم واحد | تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم
بورصة الدواجن | تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق الآن
النار تلاحق المصطافين .. إسبانيا تُخلي شواطئها مع اندلاع حريق هائل
أحمد بلال: لقب الدوري سينحصر بين الأهلي وبيراميدز.. والزمالك خارج المنافسة
وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض
رواندا توافق على استقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا من الولايات المتحدة
خلال نصف ساعة | تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الفرق بين الفجر الصادق والكاذب .. الإفتاء توضح
ضغوط زملكاوية لضم أحمد عيد.. وتصعيد موهبة جديدة لحل أزمة الظهير الأيمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد عمال مصر: المرأة تصدرت المشهد الانتخابي ومشاركتها دليل على وعيها الوطني

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
أ ش أ

 أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي أن المشهد الوطني خلال انتخابات مجلس الشيوخ أمس كان مميزًا، حيث قدمت المرأة المصرية صورة مشرفة بتصدرها طوابير التصويت، ما يعكس وعيها ووطنيتها العالية. 

وأوضح البدوي ، في لقاء مع قناة (صدى البلد) أن الرهان على المرأة المصرية دائمًا ما يكون رابحًا، مشيرًا إلى أن متابعته الميدانية أظهرت حضورًا كبيرا للنساء ، وإصرارًا واضحًا على ممارسة حقهن الانتخابي، في رسالة قوية على وعيهن وإصرارهن على المشاركة في صناعة المستقبل. 

وأضاف " أن المشهد الانتخابي كان تعبيرًا عن إرادة الشعب المصري وتحديه للصعاب، مؤكدًا أن المصريين خرجوا ليعلنوا دعمهم الكامل للدولة والرئيس السيسي، ليظهروا بصورة حضارية تليق بمكانة مصر" . 

خطة توعوية 

وأشار إلى أن اتحاد عمال مصر وضع خطة توعوية منذ سنوات، لتشجيع العمال على المشاركة، مؤكدًا أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب وطني.. قائلا "عندما يختار العامل نائبًا، فهو يختار من يحقق مصالحه ومصالح الوطن". 
وشدد البدوي على أن اتحاد العمال رفع شعار: "من مواقع الإنتاج إلى صناديق الاقتراع"، مؤكدًا حرص الاتحاد على تنظيم خروج العمال للمشاركة في الانتخابات دون الإضرار بسير العمل .

وقال إن مشاركة العمال تعكس وعيهم وانتماءهم، وتعبيرهم عن صورة وطنية مشرفة تؤكد أنهم في طليعة الصفوف حينما تناديهم الدولة.

اتحاد عمال المشهد الوطن انتخابات اتحاد عمال مصر التصويت صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

مسرح الجريمة

أنهى حياته شاب.. ننشر لحظة نقل جثمان صغير المهندسين لمشرحة زينهم.. فيديو

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

إبراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها.. وتكشف السبب الحقيقي للوفاة

المولد النبوي الشريف 2025

قريباً.. 3 أيام إجازة المولد النبوي 2025

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

سلمي محمد وصفي

وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

ترشيحاتنا

دعاء الرسول قبل النوم لجلب الرزق

دعاء الرسول قبل النوم .. 12 كلمة لا ترد

متى ينتهي وقت العشاء

متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟.. احذر تأخيرها بعد هذه الساعة

الإفتاء

هل الوديعة في البنك عليها زكاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

دراسة صادمة.. المشروبات الغازية الدايت ترفع السكر في الدم

مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت
مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت
مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت

اقترب المولد النبوي 2025.. تعلمي طريقة السمسمية في المنزل بأقل التكاليف

طريقة عمل السمسمية
طريقة عمل السمسمية
طريقة عمل السمسمية

رغم فوائده.. هؤلاء الأشخاص عليهم تجنب شرب ماء الليمون

أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون
أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون
أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون

فاكهة الصحراء المعجزة.. التين الشوكي بين الفوائد الصحية والمخاطر الخفية

فوائد التين الشوكي
فوائد التين الشوكي
فوائد التين الشوكي

فيديو

مصطفي كامل وراغب علامة

بادل المعجبة الحضن|مصطفي كامل يعلق عن أزمة راغب علامة ونقابة المهن الموسيقية |فيديو

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد