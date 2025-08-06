اتحاد عمال مصر: المرأة تصدرت المشهد الانتخابي ومشاركتها دليل على وعيها الوطني

أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي أن المشهد الوطني خلال انتخابات مجلس الشيوخ أمس كان مميزًا، حيث قدمت المرأة المصرية صورة مشرفة بتصدرها طوابير التصويت، ما يعكس وعيها ووطنيتها العالية.

وأوضح البدوي ، في لقاء مع قناة (صدى البلد) أن الرهان على المرأة المصرية دائمًا ما يكون رابحًا، مشيرًا إلى أن متابعته الميدانية أظهرت حضورًا كبيرا للنساء ، وإصرارًا واضحًا على ممارسة حقهن الانتخابي، في رسالة قوية على وعيهن وإصرارهن على المشاركة في صناعة المستقبل.

وأضاف " أن المشهد الانتخابي كان تعبيرًا عن إرادة الشعب المصري وتحديه للصعاب، مؤكدًا أن المصريين خرجوا ليعلنوا دعمهم الكامل للدولة والرئيس السيسي، ليظهروا بصورة حضارية تليق بمكانة مصر" .

خطة توعوية

وأشار إلى أن اتحاد عمال مصر وضع خطة توعوية منذ سنوات، لتشجيع العمال على المشاركة، مؤكدًا أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب وطني.. قائلا "عندما يختار العامل نائبًا، فهو يختار من يحقق مصالحه ومصالح الوطن".

وشدد البدوي على أن اتحاد العمال رفع شعار: "من مواقع الإنتاج إلى صناديق الاقتراع"، مؤكدًا حرص الاتحاد على تنظيم خروج العمال للمشاركة في الانتخابات دون الإضرار بسير العمل .

وقال إن مشاركة العمال تعكس وعيهم وانتماءهم، وتعبيرهم عن صورة وطنية مشرفة تؤكد أنهم في طليعة الصفوف حينما تناديهم الدولة.