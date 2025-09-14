قانون العمل الجديد.. البدوي: الإجازات لا تظلم العامل ولا ترهق صاحب العمل.. والتدرج فيها منطقى

بدأ العمل رسميا بـ قانون العمل الجديد منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، وقد جاء هذا القانون حرصا من الدولة والقيادة السياسية، لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن التوازن بين الحقوق والالتزامات، لا سيما فيما يتعلق بنظام الإجازات.

وفي هذا الصدد، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن أيام الإجازات الاعتيادية "أيام الإجازة الأسبوعية" تعد إجازات منطقية جدا، إضافة إلى الإجازات الرسمية، وغيرها من الإجازات الأخرى، تعتبر عدد كبير من أيام السنة.

وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تعد تلك الإحازات متدرجة وتراعي جميع العمال والموظفين في جميع مراحل العمال، خاصة كبار السن، وبالتالي إذا تم جمع الإجازات الأسبوعية والسنوية والاعتيادية والعارضة تعتبر كافية جدا للموظفين.

وأشار البدوي، إلى أن هناك الإجازات الرسمية أيضا، ويجب أن نراعي ظروف أصحاب الأعمال، أي لا يتك كثرة تلك الإجازات، حتى لا تكون عبئ على أصحاب الأعمال، وتكلفة دون أرباح عليهم.