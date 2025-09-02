أخبار سعيدة للـ Freelancers .. جميع مزايا قانون العمل الجديد والأنماط الوظيفية

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن جميع الأنماط الوظيفية الجديدة مثل: العمل الحر “freelancers”وغيرها يتم تسميتها بالعمل المرن، أى أنه ليس تقليديا كما كان يحدث من قبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن قانون العمل الجديد وضع إطارا عاما لهذه الأنماط، وقال إن تلك الفئات جميعها تتعامل مثل العمالة العادية.

وتابع: “القرارات الوزارية المكملة للقانون هي التي ستفسر طبيعة كل عمل وكيفية تقدم الحماية الاجتماعية والقانونية لهذه الفئة، والمسألة واسعة جدا وكل طبيعة عمل لها أدوات معينة مختلفة عن الأخرى”.