قبل العودة للمدارس.. 5 نصائح لإعادة الطفل إلى الروتين المدرسي بعد الإجازة

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، حيث تواجه الكثير من الأمهات صعوبة في إعادة أطفالهن إلى الروتين اليومي خلال فترة الدراسة، إذ يؤدي ذلك غالبًا إلى قلة النوم، مما ينعكس سلبًا على تركيز الطفل أثناء الحصص الدراسية، ولتفادي هذه المشكلة سنقوم خلال السطور التالية بتقديم بعض الحلول والنصائح التي تساعد على تهيئة الطفل للعودة إلى المدرسة وذلك وفقًا ما نشره موقع Pinkvilla.

البدء قبل الدراسة

من الأفضل أن يقوم أولياء الأمور بتشجيع الطفل على العودة إلى مواعيد نومه وأنشطته اليومية تدريجيًا قبل أسبوع على الأقل من بدء الدراسة، فهذا يمنحه فرصة للتأقلم مع النوم المبكر والاستيقاظ بنشاط.

وضع روتين ثابت للنوم

يجب الالتزام بروتين محدد لوقت النوم يساعد الطفل على الانتظام، حيث انه من الممكن تحقيق ذلك من خلال تحديد ساعة نوم يومية مناسبة لعمره، وتهيئة بيئة هادئة عبر تقليل الإضاءة والضوضاء، كما يُستحسن تشجيع الطفل على القيام بأنشطة مريحة قبل النوم مثل قراءة كتاب أو الاستماع إلى موسيقى هادئة، مع الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل ساعات النوم لضمان راحة وجودة أفضل للنوم.

التحضير المسبق لليوم الدراسي

التحضير الجيد لأول يوم دراسة حيث يُفضل تجهيز الحقيبة المدرسية والطعام والمستلزمات الأساسية مثل الملابس والأحذية، هذا الاستعداد يقلل من التوتر ويمنح الطفل بداية أكثر سلاسة عند عودته إلى المدرسة.

الاستعانة بالوسائل البصرية

استخدام المخططات أو القوائم لتوضيح روتين الصباح والمساء يساعد الطفل على الالتزام بالمهام، كما يمنح الأطفال الأكبر سنًا شعورًا بالإنجاز عند إتمام ما هو مطلوب منهم.

تبني عادات مسائية صحية

النوم الجيد لا يقتصر على الراحة الجسدية، بل هو ضروري أيضًا لإعادة شحن طاقة الدماغ وتنظيم الانفعالات، فمن المهم الالتزام بوقت نوم مناسب، وتجنب تناول المشروبات الغنية بالسكر أو الكافيين، وكذلك الأطعمة الثقيلة أو الحارة قبل النوم، مع الحرص على اتباع نظام غذائي صحي يدعم الطاقة والنمو.

التحلي بالمرونة والصبر

ينبغي على الوالدين التحلي بالمرونة والصبر أثناء التعامل مع الطفل وإجراء التعديلات اللازمة على الروتين بما يتناسب مع احتياجات الطفل، مع إشراكه في هذه العملية ليشعر بمزيد من التحكم ويكون أكثر تعاونًا.