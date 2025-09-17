قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” في المدارس ، وذلك في إطار إجراءات الاستعداد لـ العام الدراسي 2025 / 2026 وحرصا على انتظام العمل بمرحلة رياض الأطفال ، وتوفير بيئة تربوية وتعليمية تتسم بالجودة وفقا لتوجيهات الوزارة



حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قيام موجه عام رياض الأطفال بما يلي :

- تخصيص أول يومين من العام الدراسي 2025 / 2026 لتنفيذ أنشطة التهيئة المخطط القيام بها في بداية كل عام وذلك من اجل استقبال الأطفال وتهيئتهم لتقبل مجتمع الروضة الجديد في جو من البهجة والسرور بمشاركة أولياء الأمور

- الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية والنشرات الفنية المنظمة للعملية التعليمية برياض الأطفال مع التأكيد على نشرها بين المعلمات والموجهات

- التأكيد على قيام الروضات بتعزيز التواصل الإيجابي مع أولياء الأمور بما يضمن مشاركتهم في دعم أنشطة الروضة طوال العام الدراسي

-تفعيل العمل بالروضات وفقا لخريطة توزيع المنهج وجدول الفترات الدراسية ، مع الحرص على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي المعتمدة من الوزارة بإستخدام كافة الأنشطة والوسائل والمبادرات التي تجعل من الروضة بيئة جاذبة للأطفال طوال العام ومن ثم ممارسة الأطفال لجميع الأنشطة المضمنة في المنهج

-موافاة الإدارة العامة لرياض الأطفال بتقارير حول ما يتم من جهود تتعلق بتطبيق نظام تحسين الجودة بمؤسسات رياض الأطفال بالمديرية

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلزام توجيه رياض بالآتي :

- المتابعة المستمرة لقاعات رياض الأطفال للتأكد من حضور الأطفال وممارسة الأنشطة التعليمية والتربوية املخطط لها في المنهج وتقديم أوجه الدعم المختلقة التي تساعد المعلمات على تحقيق أهداف المرحلة

- متابعة المعلمات في توظيف ما يتم اكتسابه من خبرات متنوعة من برامج التنمية المهنية داخل قاعات رياض الأطفال الامر الذي من شأنه أن يثري العمل داخل الروضات ويساعد على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة

- تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحسن الجودة في توقيتاتها ومتابعة المعلمات في تنفيذ الإجراءات الموكلة إليهن وإعداد خطط التحسين من أجل استيفاء المؤشرات والمعايير المنصوص عليها في نظام تحسين الجودة

- تقديم الدعم لجميع الروضات من أجل تنفيذ المبادرات والفعاليات المتنوعة مع التأكيد على تنفيذ أنشطة تهدف إلى تعزيز حس الهوية الوطنية وقيم الولاء والانتماء لدى جميع الأطفال

- تقديم كافة أوجه الدعم والمتابعة الفنية للجمعيات الاهلية ومراكز تنمية الاسرة والطفل والقاعات الملحقة بالمساجد المرخص لها بفتح قاعات رياض أطفال

وأخيرا شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على كافة الجهات المسئولة بالمديرية بالتعاون مع توجيه رياض الأطفال في اتخاذ كافة التدابير الفنية والإدارية لحل جميع المشكلات التي قد تواجه تطبيق نظام تحسين الجودة برياض الأطفال

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في مصر

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026 وفيما يلي معلومات رسمية عن العام الدراسي الجديد :

مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا

عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.

إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026

امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.