حداد «إلكتروني» بعد وفاة عروس مدينة نصر.. رسائل تعزية من أصدقاء وأقارب تغريد طلبة| ماذا قالوا؟

خيّمت أجواء من الحزن العميق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عقب الإعلان عن وفاة عروس شابة تُدعى تغريد أسامة طلبة، بعد ساعات قليلة فقط من احتفالها بزفافها، في واقعة أثارت صدمة واسعة بين رواد مواقع التواصل وأقاربها وأصدقائها.

وتحوّلت حسابات مواقع التواصل إلى ساحات نعي ودعاء، حيث تداول المئات من أصدقائها وأفراد عائلتها منشورات مؤثرة ينعون فيها العروس الراحلة، التي وصفوها بأنها كانت مثالًا للخلق الرفيع والطيبة وحسن السيرة، ولم يُعرف عنها سوى كل خير.

وفاة مفاجئة بعد ليلة الزفاف

وبحسب ما تم تداوله، لم تُعلن العائلة حتى الآن عن سبب الوفاة، فيما اكتفى زوجها بذكر أن الراحلة أيقظته في ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي للزفاف تشكو من شعورها بالتعب، ثم شهقت شهقة الموت وفارقت الحياة على الفور.

وكتب نجل خالتها عبر حسابه الشخصي منشورًا مؤثرًا قال فيه: «سبحان من له الدوام.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى الابنة العزيزة تغريد أسامة طلبة، كريمة إخلاص أباظة، بعد الاحتفال بزفافها مساء أمس، وصباح اليوم علمنا بالخبر المشؤوم. إنا لله وإنا إليه راجعون».

منشورات نعي ودعاء

انهالت مئات التعليقات التي جمعت بين الدهشة والصدمة، فيما ترددت الأدعية بالرحمة والمغفرة للعروس الشابة، والسؤال عن سبب وفاتها المفاجئة.

ونعاها أحد أقاربها، ويدعى أحمد حلاوة، بكلمات مؤثرة قال فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عروسة العيلة، فرحها كان أمس، وجنازتها اليوم. توفيت إلى رحمة الله تعالى عروسة الجنة تغريد أسامة طلبة، ابنة عائلتنا أباظة وطلبة ومطر. يا رب ارحمها واغفر لها، واصبِر قلوبنا على فراقها. فضلًا وليس أمرًا، أرجو الدعاء لها».

ورغم مرور ساعات على انتشار الخبر، ما زالت مواقع التواصل تمتلئ بالمنشورات التي تعبر عن حزن عميق وتعاطف واسع مع أسرة العروس الراحلة، وسط دعوات بأن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.