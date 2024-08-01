نيويورك تايمز: المرشد الأعلى الإيراني يعطي الضوء الأخضر لضرب إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن وفودا من محور المقاومة من كل من لبنان والعراق واليمن وإيران وفلسطين اجتمعوا اليوم الخميس في طهران لدراسة الرد على عمليات الاغتيال الأخيرة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن مسئولين من الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس سيجتمعون مع مسئولين من حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي وأنصارالله والحشد الشعبي في طهران لبحث آلية الرد ضد إسرائيل.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مصادر إيرانية، أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي أعطى الضوء الأخضر لمهاجمة الاحتلال الإسرائيلي.

توعد الحوثيين

وأفادت مصادر تابعة لميليشيات أنصار الله الحوثيين في اليمن، اليوم الخميس، إن رد محور المقاومة على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حمـ ـاس إسماعيل هنية في طهران، سيستهدف عمق نظام الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر ميليشيات الحوثي، وفقا لوكالة ايسنا الإيرانية، إن الرد لن يكون من الحوثيين فقط، بل سيتم بشكل منسق بين حركات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين.

وأشارت المصادر الحوثية، إلى أن هذا الرد سيكون حرباً غير محدودة تستهدف عمق نظام الاحتلال الإسرائيلي وكل مصالح داعميه في المنطقة (القواعد الأمريكية).