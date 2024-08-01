الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن أمرا عاجلا والجرام هيوصل 5000 جنيه.. فيديو

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" سيصل إلى 4000 في نهاية العام".. شعبة الذهب تكشف سر ارتفاع أسعار الذهب وتوقعات الفترة المقبلة".

وجاء في التقرير أن أمير رزق عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، قال إن هناك ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب، وأن جرام الذهب سيصل لـ 3800 و4000 بنهاية العام الحالي.

وكشف عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن المواطنين عندما تجد أسعار الذهب ينخفض لا يتم الشراء، ولكن عندما يرتفع سعر الذهب يكون الإقبال أعلى.

وتابع أن أسعار الذهب عالميًا ارتفعت، وأن انخفاض أسعار الدولار نتج عنه انخفاض أسعار الذهب لفترة، مشيرًا إلى أن الدولار في وقت كان يباع في السوق السوداء لـ 70 جنيه.

وأوضح أن جرام الذهب سصل لـ 5000 في عام 2026، ولذلك ننصح المواطنين بالشراء الآن، وأن سعر الذهب الآن مميز للغاية.

وأوضحت القناة أنه رغم الإقبال الضعيف على شراء الذهب، والطلب انخفض بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، لكن هناك ارتفاع في أسعار الذهب.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 1 أغسطس.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس:



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3754 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3285 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2815 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 26280 جنيها.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.