وسام أبو علي يشارك ستوري قبل لقاء البنك الأهلي.. شاهد

شارك وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر وسام أبو علي صورة من لقاء سابق، مشيرا لمباراة اليوم التي تجمع النادي الأهلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز.

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة فريق البنك الأهلي، مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمود متولي، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، حسين الشحات، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، نيدفيد، محمد عبد الله، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود عبدالمنعم كهربا.

قائمة المستبعدين

- محمد عبد المنعم ،بيرسي تاو ، مصطفى مخلوف “راحة سلبية”.

- عمرو السولية علي معلول، طاهر محمد “إصابات”.

- حمزة علاء، كريم الدبيس، أحمد كوكا “المنتخب الأولمبي”.