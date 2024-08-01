قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وسام أبو علي يشارك ستوري قبل لقاء البنك الأهلي.. شاهد

صدى البلد

شارك وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر وسام أبو علي صورة من لقاء سابق، مشيرا لمباراة اليوم التي تجمع النادي الأهلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز.

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة فريق البنك الأهلي، مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمود متولي، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط:  أكرم توفيق، مروان عطية، حسين الشحات، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، نيدفيد، محمد عبد الله، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود عبدالمنعم كهربا.

قائمة المستبعدين

- محمد عبد المنعم ،بيرسي تاو ، مصطفى مخلوف “راحة سلبية”.
- عمرو السولية علي معلول، طاهر محمد “إصابات”.
- حمزة علاء، كريم الدبيس، أحمد كوكا “المنتخب الأولمبي”.

البنك الاهلي الأهلى الدوري الممتاز النادي الأهلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسام أبو علي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«التعليم» تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت.. وخبر سار بشأن الأحياء

3500 جنيه|أسعار الذهب تقفز بعد قرار البنك المركزي الأمريكي.. وعيار 21 مفاجأة

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

شاهد| هدف عالمي لـ محمد صلاح في الودية النارية بين ليفربول وآرسنال

30 جنيهاً|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد قرار الحكومة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موجة سيول قادمة على هذه المحافظات وأمواج البحر عالية.. الأرصاد تحذر

مفاجأة.. كولر يحدد أسماء اللاعبين المرشحين للرحيل عن الأهلي

الجيش الإسرائيلي ينشر مقطعا مصورا للحظة اغتيـ ال محمد الضيف في غزة

ترشيحاتنا

810 ملايين دولار صادرات أدوية.. مصر الأولى أفريقيا في تصنيع وتوزيع اللقاحات

بشرى سارة حول طقس شهر أغسطس.. والأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج بهذه المحافظات

السفير الروسي لدى إسرائيل: اغتـ.يال هنية محاولة لجذب اللاعبين الإقليميين للحرب

انخفاض أسعار الأدوية.. رئيس الهيئة يعلن قائمة الشركات والأصناف قريبا

أولمبياد باريس.. الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تهزم بطلة إيطاليا بعد 40 ثانية

عايدة رياض: شوفت الموت بعيني وأول مقابلة مع عادل امام كان بالبرنص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن صالونات التجميل.. وصفات طبيعية للحصول على أقدام ناعمة زي الحرير

بتربي قطط وكلاب.. 15 خطوة للتخلص من رائحة الحيوانات الكريهة في منزلك

الطعام فيه سم قاتـ ل.. احترسي من أواني طهي تسبب أضرارا صحية

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

فيديو

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام وعيار 21 سجل رقما قياسيا

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

رعب يجتاح باريس.. 6 ملايين فأر بحجم القطط يحاصرون مشجعي الأولمبياد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-