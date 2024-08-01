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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بشرى سارة حول طقس شهر أغسطس.. والأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج بهذه المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

تقلبات جوية حادة، هذه الكلمات تصف حالة الطقس في مصر خلال الأيام الحالية، وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الأخيرة بشأن اضطرابات فى الأحوال الجوية.

موجة سيول قادمة على هذه المحافظات وأمواج البحر عالية.. الأرصاد تحذر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم، على البلاد، حيث يشهد نشاطا للرياح على شواطئ مدن البحر المتوسط تحديدًا  “بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - الإسكندرية - مطروح”، ليتسبب في ارتفاع الأمواج  من 1.5 : 2 متر .

وناشدت هيئة الأرصاد المصطفين على هذه السواحل بشكل خاص وسواحل البحر المتوسط بشكل عام، بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء الأنشطة البحرية، بسبب ارتفاع الموج.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب السواحل الشمالية، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، هذا وقد شهد الطقس في ساعات الصباح الباكر شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

بشرى سارة من الأرصاد حول طقس شهر أغسطس: أقل حرارة من يونيو ويوليو

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية، أنه كان هناك تحذير من الأرصاد باضطراب الملاحة البحرية، وانتهت يوم الأحد واستقرت يومي الاثنين والثلاثاء، ولكن تعود مرة أخري حركة الملاحة على البحر المتوسط، وخاصة الشواطئ الغربية من محافظتي مطروح والإسكندرية.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نورهان خفاجي، أن ارتفاع الموج من المتوقع أن يصل إلى مترين إلى 3 أمتار ونصف.

وأوضحت أن شهر أغسطس هذا العام من المتوقع أن يكون أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجة إلى درجة ونصف، مطمئنة أن درجات الحرارة هذا الشهر أقل من شهر يونيو ويوليو، ولكن نسب الرطوبة تكون أعلى بكثير عنهم، وتصل لحوالي من 90 إلى 95% على السواحل الشمالية، وتقل تدريجيا بالمناطق الداخلية.

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قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد  الجوية، إن هذه الفترة تشهد درجات حرارة في معدلاتها الطبيعية أو أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي درجتيين.

وأكد أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تبلغ حوالي من 36_37 درجة مئوية وهذا الأمر مستمر لمدة أسبوع.

وأضاف "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن درجات الحرارة في جنوب الصعيد تسجل من 43_44 درجة مئوية، لافتاً إلى أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تسجل 32 درجة مئوية.

وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قائلاً: "ارتفاع نسب الرطوبة، يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة" بالاضافة إلى زيادة درجات الحرارة ليلاً.

الأرصاد الأرصاد الجوية الانشطة البحرية سواحل البحر المتوسط الطقس اليوم

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