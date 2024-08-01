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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظاهرتان جويتان.. والأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلا لسكان 6 محافظات

صدى البلد

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب السواحل الشمالية، والعظمى المتوقعة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح على شواطئ البحر المتوسط ( بورسعيد- دمياط -الدقهلية -كفر الشيخ -الإسكندرية -مرسى مطروح).

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أما عن فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا، فتوقعت هيئة الأرصاد هطول الأمطار على مناطق من ( حلايب وشلاتين -رأس بناس -أبوسمبل -أسوان - الوادي الجديد).

حالة الطقس في الفترة من الجمعة إلى الأربعاء 07 أغسطس

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن حالة الطقس في الفترة من الجمعة 02 أغسطس إلى الأربعاء 07 أغسطس، من المتوقع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا والتي قد تصل لحد السيول أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحب ذلك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض الطرق هناك.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب علي أغلب الانحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,5 متر، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر كالآتي:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 37 26
العاصمة الادارية 38 27
6 اكتوبر 38 27
بنها 37 26
دمنهور 35 25
وادى النطرون 36 26
كفر الشيخ 36 25
المنصورة 35 25
الزقازيق 38 26
شبين الكوم 37 25
طنطا 34 24
دمياط 32 25
بورسعيد 34 25
الاسماعيلية 40 25
السويس 39 26
العريش 34 24
رفح 33 24
رأس سدر 40 28
نخل 38 22
كاترين 35 20
الطور 38 27
طابا 37 25
شرم الشيخ 39 30
الاسكندرية 32 24
العلمين 31 24
مطروح 32 25
السلوم 33 24
سيوة 38 24
رأس غارب 41 28
الغردقة 42 29
سفاجا 42 29
مرسى علم 42 30
شلاتين 44 30
حلايب 43 29
أبو رماد 42 29
رأس حدربة 41 28
الفيوم 39 26
بني سويف 40 26
المنيا 40 25
أسيوط 41 26
سوهاج 42 27
قنا 43 27
الأقصر 43 28
أسوان 42 29
الوادى الجديد 43 24
أبوسمبل 40 28

الأرصاد هيئة الأرصاد امطار طقس شديد الحرارة الظواهر الجوية

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