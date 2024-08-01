أيمن عاشور: استمرار جهود التعليم العالي لتحقيق الريادة في المنطقة العربية وإفريقيا

أكد الدكتور أيمن عاشور استمرار جهود الوزارة لتحقيق مزيد من التقدم في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر؛ بما يحقق لها الريادة في المنطقة العربية وإفريقيا ويحفظ لها ما حققته من مكانة مرموقة في الأوساط الأكاديمية والبحثية العالمية، وهذا ما يُؤكده التقدم الملحوظ في أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، والارتقاء بمُستويات النشر الدولي، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الراغبين في استكمال دراستهم التعليمية بمصر، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة قضايا التنمية المُستدامة بالدولة.

وأكد خلال كلمته بمعرض اخبار اليوم التعليمي ، استمع الوزير إلى شرح مفصل من رؤساء الجامعات والمعاهد المشاركة بالمعرض عن أبرز التخصصات الدراسية، وما تم استحداثه من برامج تواكب المعايير الدولية، وتفي باحتياجات سوق العمل، وكذلك البرامج البينية التي تجمع أكثر من تخصص.

قضايا التعليم

وعلى هامش المعرض، اقيمت ندوة بعنوان "قضايا التعليم وكل ما تريد معرفته عن مكتب التنسيق" بحضور الأستاذ السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، والكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير مؤسسة أخبار اليوم والمشرف العام على المعرض .