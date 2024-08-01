قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

علاء فاروق: توزيع 50 ألف شتلة زيتون و120 كبشًا على المزارعين بمطروح

صدى البلد

قام علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتوزيع 50 ألف شتلة زيتون مجانا على 2000 مزارع وكذلك 120 كبش من سلالة البرقي على صغار المربين بمحافظة مطروح للحفاظ على هذه السلالات المحسنة والمتميزة مع أعلاف تكفى ثلاثة شهور.

وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة متمثلة في مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء ومشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد " لدعم المزارعين في المناطق الحدودية.

يأتي ذلك بحضور المحاسب سامي عبدالصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعى المصري والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور نعيم مصيلحي المنسق الوطني لمشروع برايد والمهندس محمود الامير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.  والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب بمطروح وبعض قيادات وزارة الزراعة ومحافظة مطروح وعدد من المزارعين والمربين للثروة الحيوانية.

وقال وزير الزراعة إن الوزارة تولى اهتماما بالمزارعي والمربين في الصحراء الغربية وتقديم كافة أوجه الدعم من خلال مشروعات الوزارة، مشيرا إلى أن أهداف المشروع هو الحفاظ على سلالة الأغنام البرقي وتحسينها حيث تشتهر بها محافظة مطروح وذلك بغرض تنمية الثروة الحيوانية.

 
ووجه بالاهتمام بتقديم الخدمات والرعاية البيطرية وكذلك الإرشاد الزراعي وذلك بهدف زيادة الإنتاج الزراعى وكذلك من اللحوم والألبان مما يسهم في توفير السلع الغذائية الاساسية للمواطنين والسيطرة على الأسعار وأيضا رفع مستوى معيشة صغار المزارعين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتفقدا الوزير والمحافظ الصوب الزراعية لشتلات الزيتون بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

 
وأكدا على دعم الوزارة والمحافظة المزارعين وأهمية التوسع في زراعة الزيتون مع ما يمثله من قيمة اقتصادية عالية.

الزراعة محافظ مطروح وزير الزراعة 50 الف شتلة زيتون الاغنام الاغنام البرقي الصحراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«التعليم» تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت.. وخبر سار بشأن الأحياء

3500 جنيه|أسعار الذهب تقفز بعد قرار البنك المركزي الأمريكي.. وعيار 21 مفاجأة

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

شاهد| هدف عالمي لـ محمد صلاح في الودية النارية بين ليفربول وآرسنال

30 جنيهاً|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد قرار الحكومة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موجة سيول قادمة على هذه المحافظات وأمواج البحر عالية.. الأرصاد تحذر

مفاجأة.. كولر يحدد أسماء اللاعبين المرشحين للرحيل عن الأهلي

الجيش الإسرائيلي ينشر مقطعا مصورا للحظة اغتيـ ال محمد الضيف في غزة

ترشيحاتنا

بطل عمليات شهيرة.. من هو وسيم أبو شعبان حارس إسماعيل هنية

اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي.. كيف سترد إيران على اغتـ.يال هنية؟

810 ملايين دولار صادرات أدوية.. مصر الأولى أفريقيا في تصنيع وتوزيع اللقاحات

بشرى سارة حول طقس شهر أغسطس.. والأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج بهذه المحافظات

السفير الروسي لدى إسرائيل: اغتـ.يال هنية محاولة لجذب اللاعبين الإقليميين للحرب

انخفاض أسعار الأدوية.. رئيس الهيئة يعلن قائمة الشركات والأصناف قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن صالونات التجميل.. وصفات طبيعية للحصول على أقدام ناعمة زي الحرير

بتربي قطط وكلاب.. 15 خطوة للتخلص من رائحة الحيوانات الكريهة في منزلك

الطعام فيه سم قاتـ ل.. احترسي من أواني طهي تسبب أضرارا صحية

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

فيديو

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام وعيار 21 سجل رقما قياسيا

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

رعب يجتاح باريس.. 6 ملايين فأر بحجم القطط يحاصرون مشجعي الأولمبياد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-