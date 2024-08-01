علاء فاروق: توزيع 50 ألف شتلة زيتون و120 كبشًا على المزارعين بمطروح

قام علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتوزيع 50 ألف شتلة زيتون مجانا على 2000 مزارع وكذلك 120 كبش من سلالة البرقي على صغار المربين بمحافظة مطروح للحفاظ على هذه السلالات المحسنة والمتميزة مع أعلاف تكفى ثلاثة شهور.

وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة متمثلة في مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء ومشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد " لدعم المزارعين في المناطق الحدودية.

يأتي ذلك بحضور المحاسب سامي عبدالصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعى المصري والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور نعيم مصيلحي المنسق الوطني لمشروع برايد والمهندس محمود الامير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح. والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب بمطروح وبعض قيادات وزارة الزراعة ومحافظة مطروح وعدد من المزارعين والمربين للثروة الحيوانية.

وقال وزير الزراعة إن الوزارة تولى اهتماما بالمزارعي والمربين في الصحراء الغربية وتقديم كافة أوجه الدعم من خلال مشروعات الوزارة، مشيرا إلى أن أهداف المشروع هو الحفاظ على سلالة الأغنام البرقي وتحسينها حيث تشتهر بها محافظة مطروح وذلك بغرض تنمية الثروة الحيوانية.



ووجه بالاهتمام بتقديم الخدمات والرعاية البيطرية وكذلك الإرشاد الزراعي وذلك بهدف زيادة الإنتاج الزراعى وكذلك من اللحوم والألبان مما يسهم في توفير السلع الغذائية الاساسية للمواطنين والسيطرة على الأسعار وأيضا رفع مستوى معيشة صغار المزارعين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتفقدا الوزير والمحافظ الصوب الزراعية لشتلات الزيتون بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.



وأكدا على دعم الوزارة والمحافظة المزارعين وأهمية التوسع في زراعة الزيتون مع ما يمثله من قيمة اقتصادية عالية.