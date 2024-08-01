عاشور يدعو الطلاب للاستفادة من خدمات التوجيه الجامعي في معرض أخبار اليوم

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس المعرض التعليمي لمُؤسسة أخبار اليوم، الذي يقام على مدار يومين بأرض المعارض بمدينة نصر، بمشاركة 75 جامعة ومعهدا، وذلك بحضور لفيف من رؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير "أخبار اليوم" المشرف العام على تنظيم المعرض.

وخلال جولته التفقدية، أشاد الوزير بالتنوع الذي تشهده أجنحة المعرض هذا العام، والذي يعكس حجم التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، والذي تحقق بفضل الدعم غير المحدود الذي أولته القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مما يُعطي فرصة للطلاب المُقبلين على المرحلة الجامعية وذويهم من أولياء الأمور للتعرف على مُختلف البرامج التعليمية، والتخصصات المتنوعة التي تُقدمها الجامعات هذا العام، والتي يُقارب عددها 108 جامعة حكومية، وخاصة، وأهلية، وتكنولوجية، فضلًا عن أفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد العليا.

طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية

وثَمّن الوزير دور مُؤسسة أخبار اليوم الرائد في نشر الوعي والثقافة، وفتح قنوات المعرفة، من خلال هذا المعرض الذي يعكس ما شهده قطاع التعليم العالي من طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية، ويقدم صورة مُشرفة لمُختلف المسارات التعليمية التي تم استحداثها في قطاع التعليم العالي، وبخاصة مسار التعليم التكنولوجي والتقني، فضلًا عن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، والتي أصبحت رافدًا من روافد التعليم العالي في مصر، وساهمت في تخفيف الضغط المُتزايد على الجامعات الحكومية، من خلال استيعاب زيادة الطلب على الالتحاق بالتعليم الجامعي في مصر.

ودعا الوزير الطلاب المُقبلين على الحياة الجامعية وذَويهم إلى الاستفادة من كافة الخدمات التوجيهية والإرشادية التي توفرها أجنحة الجامعات المشاركة بالمعرض؛ للتعرف على مُختلف البرامج الجديدة والمُتميزة، والتي تم تصميمها لتُناسب مُتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي، مُؤكدًا أن كل طالب مُقبل على الحياة الجامعية سيجد ما يُناسب رغباته التعليمية واهتماماته الدراسية في هذه البرامج.