الفرقة المصرية للموسيقى تحيي ليلة طربية بقيادة المايسترو مازن دراز في العلمين|فيديو

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، تقريراً حول فعالية إحياء الفرقة المصرية للموسيقى ليلة طربية بمهرجان العلمين.

ورصدت ندى سرور، مراسلة قناة إكسترا نيوز، تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة على رأسهم فعالية إحياء الفرقة المصرية للموسيقى ليلة طربية بمهرجان العلمين، قائلة إن حالة من الطرب يعيشها كل زوار مدينة العلمين تحديدا من المدينة التراثية على المسرح الروماني الذي يشهد فعاليات وحفلات مختلفة لمطربين مختلفين.

وأفاد التقرير: «قدمت الفرقة المصرية للموسيقى، حفلا بالمسرح الروماني في المدينة التراثية بالعلمين الجديدة، العديد من الغان التي تعيد فن الزمن الجميل والفن الراقي، ومنها اغان المطربة وردة والموسيقار بليغ حمدي التي يستمتع بها الجمهور ويعيش معها حالة من الاندماج، وذلك من فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية».

وأضاف: «حيث تأصلت فقرة مصرية للموسيقى العربية في التسعينات وتوالى قيادتها الدكتور المايسترو مازن دراز، كما قدمت سلسلة حفلات متنوعة تكريما لكبار الفناني مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب».

مهرجان العلمين ساهم في الترويج للسياحة بالساحل الشمالي

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مهرجان العلمين ساهم في الترويج للسياحة وأعاد الزخم في الساحل الشمالى الغربي، مشيرا إلى أن المهرجان أظهر تتمتع المدنية من مقومات سياحية من بينها الشواطئ الساحرة والمناخ المعتدل معظم أيام السنة، فضلا عن الدور المهم للمهرجان في الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي.

وقال "محسب"، إن مهرجان العلمين أصبح أحد القوى الناعمة التي تساهم في دعم الثقافة والفن المصري، كذلك إظهار جهود الدولة في مجال التنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، لافتا إلى أن مهرجان العلمين الجديدة أصبح عنصر جذب مهم للسياحة الصيفية، حيث يتضمن عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات.

وأشاد عضو مجلس النواب، بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الترويج للمهرجان، موضحا أنها تعمل وفقا لاستراتيجية وطنية تتضمن إطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة.

وأكد النائب أيمن محسب، على أن النهضة التي يشهدها الساحل الشمالي ومدينة العلمين بشكل خاص ساهمت في وضعها على خريطة السياحة العالمية، لافتا إلي أن المدينة الجديدة أصبحت نقطة جذب سياحي، وقادرة على منافسة كبرى المدن السياحية في العالم .