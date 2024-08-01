وكيل صحة البحيرة يباشر أعمال مبادرة 100 يوم بمركز الأسرة بالحجناية

قام وكيل مديرية الصحة بالبحيرة والفريق المرافق بالمرور على فرق المبادرات الرئاسية المختلفة التى تشملها حملة ١٠٠ يوم صحة.

وتابع عمل الفرق ، وتحدث مع السادة المواطنين المتواجدين أثناء إجراء الفحوصات الطبية لهم والتى تشملها المبادرات ، وعبروا عن ثنائهم وشكرهم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،على تلك المبادرات المتميزة ، كما قدموا جميعا الشكر لفريق العمل .

ويتم العمل فى المبادرة من خلال فرق ثابتة داخل الوحدات وأخرى متحركة ، " من خلال ٢٣٥ وحدة دمج كفريق ثابت ،و٤٠ فريق متحرك صباحي ومسائي " .

ومبادرة ١٠٠ يوم صحة تُعَد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسيه ١٠٠ مليون صحة، والتي منها "مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة ، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين، ورعاية كبار السن، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وعلاج أمراض سوء التغذية، وعلاج واكتشاف ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج، ودعم الصحة النفسية ، والقضاء على فيروس سي ، وخدمات تنظيم الأسرة، وخدمات التثقيف والتوعية الصحية " .

وتسعى المبادرة إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج .

كما تهدف مبادره ١٠٠ يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحه والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.