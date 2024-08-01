متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي ووحدة التغيرات المكانية بالمحمودية

قام اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة بتفقد المركز التكنولوجي بالمحمودية بحضور علي زيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، للوقوف على سير العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة عند استقبال طلبات التصالح والتأكد من فحصها وتذليل أي عقبات لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيرا على المواطنين.

كما تفقد وحدة التغيرات المكانية، والتي تهدف إلى تقديم البيانات الدقيقة والمحدثة وتعزيز التقنيات وتحقيق التنمية المستدامة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز على مستوى المحافظة مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة للحفاظ على حق المواطن والدولة.