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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي ووحدة التغيرات المكانية بالمحمودية

سكرتير العام بالبحيرة
سكرتير العام بالبحيرة

قام اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة بتفقد المركز التكنولوجي بالمحمودية بحضور علي زيد  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، للوقوف على سير العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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متابعة العمل بالمركز التكنولوجي وتنفيذ حملات للنظافة والتجميل بالبحيرة

وأكد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة عند استقبال طلبات التصالح والتأكد من فحصها وتذليل أي عقبات لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيرا على المواطنين.

كما تفقد وحدة التغيرات المكانية، والتي تهدف إلى تقديم البيانات الدقيقة والمحدثة وتعزيز التقنيات وتحقيق التنمية المستدامة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز على مستوى المحافظة مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة للحفاظ على حق المواطن والدولة.

البحيرة المركز التكنولوجي مدينة المحمودية الخدمات المقدمة للمواطنين متابعة سير العمل حملات للنظافة والتجميل السكرتير العام للمحافظة

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