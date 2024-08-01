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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين صبري تنعى المنتجين الثلاثة ضحايا حادث سير طريق الضبعة

صدى البلد

نعت الفنانة ياسمين صبري، المنتجين الثلاث بعد أن وافتهم المنية اثر حادث المرور على حادث الضبعة.

وكتبت: "لا حول ولا قوة إلا بالله ‏إنا لله وإنا اليه راجعون ‏اللهم بدلهم داراً خير من دار وأهلاً خير من اهل وأسكنهم فسيح جناتك".

وكان تعرض منذ قليل المنتج حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجان الفنيان محمود كمال، وفتحي إسماعيل، لحادث مروري على طريق الضيعة، أدى إلى وفاة الثلاثة على الفور، بينما تم نقل زميلهم المنتج الفني تامر فتحي إلى المستشفى والذي كان معهم في السيارة بعد إصابته البالغة.

وانتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، في محاولة للوقوف على أسبابه، وتقديم الإسعافات للمنتجين الثلاثة، ولكن فاضت روحهم إلى بارئها.

يُذكر مشاركة المنتج محمود كمال في مختلف الأعمال الناجحة للزعيم وفي أدوار مختلفة ففي مسلسل فرقة ناجي عطالله كان مديرا للانتاج وكذلك في مسلسل العراف ومسلسل عفاريت عدلي علام مديرا لإدارة انتاج ومسلسل مأمون وشركاة ومسلسل صاحب السعادة واستاذ ورئيس قسم.
كما شارك في مسلسلات ضرب نار وضربة معلم والونش وضد مجهول وورا كل باب حدوتة رق الحبيب وورا كل باب حدوته حدوتة في عشق البنات.

الفنانة ياسمين صبري شركة سينرجي إنا لله وإنا إليه راجعون حادث مرور

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