قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024: تجنب الرياضات الخطرة

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 : امدح شريك حياتك

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2024: تجنب الضغوطات النفسية

برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024

كن راضيًا في علاقتك العاطفية، وتجنب الخوض في الماضي واحرص على إسعاد الحبيب. مهنيًا، ستكون على ما يرام اليوم، وستكون صحتك وماليتك على ما يرام..

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا

إن التزامك بالعلاقة سيجعل الحبيب سعيدًا. قد تقدم الحبيب إلى والديه للحصول على موافقتهما. قد تكون هناك خلافات ولكن لا تدعها تتجاوز اليوم. سيلتقي بعض مواليد برج الدلو بحبيب سابق سيعيد السعادة إلى حياتهم. ومع ذلك، يجب على المواطنين المتزوجين ألا ينغمسوا.

برج الدلو الوظيفي اليوم

تتحلى بالصبر وتحافظ على علاقة ودية مع كبار السن والرؤساء. سيفكر المتخصصون في تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والرسوم المتحركة والسيارات في الانتقال إلى الخارج. سينجح بعض مواليد برج الدلو أيضًا في اجتياز الامتحانات للانتقال إلى الخارج، سيطلق رجال الأعمال مشاريع جديدة في الجزء الأول من الأسبوع.

‏توقعات برج الدلو صحيا

يجب على النساء الحوامل تجنب المشاركة في الرياضات الخطرة مثل ركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة. وقد يعاني بعض كبار السن اليوم من آلام الظهر والصداع النصفي ومشاكل النوم، كما قد تكون هناك أيضًا عدوى جلدية تتطلب عناية.

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2024: تحكم في عواطفك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1 أغسطس 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

برج الجدي .. حظك اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 : تقبل الأخطاء

برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 : مشكلة زوجية

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا 

قد تحتاج بعض المشاريع إلى إعادة العمل، وهذا قد يسلب سعادتك. ومع ذلك، لا تيأس وركز بدلاً من ذلك على المهمة، يمكن لموظفي الحكومة توقع تغيير في الموقع، بينما سيكون لدى المحامين والمصممين وكتاب الإعلانات والمصورين والمصممين.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

تواجه بعض المشاكل المالية البسيطة في الجزء الأول من اليوم، ولكن حياتك اليومية لن تتأثر، ستكون الاستثمارات طويلة الأجل جيدة اليوم ويمكنك التفكير في الأسهم والسندات لتحقيق عوائد مستقبلية أفضل. النصف الثاني من اليوم جيد أيضًا لشراء منزل أو سيارة. قد يفكر بعض كبار السن في مساعدة أحد أقاربهم أو أشقائهم اليوم.

برج الدلو توقعات برج الدلو برج الدلو اليوم توقعات برج الدلو اليوم حظك اليوم توقعات الابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

الجيش الإسرائيلي يزعم القضاء علي قيادي بحركة الجهاد

ثنائي فلسطيني| الأهلي يرفض فرج والدباغ بأمر كولر.. وعرض أوروبي لـ عبدالمنعم

أولمبياد باريس|موعد مباراة المنتخب الأولمبي وبارجواي والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 : امدح شريك حياتك

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2024: فرصة عقد جديد

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2024: تغلب على التحديات

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2024: تجنب الضغوطات النفسية

برج الدلو .. حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2024: التهابات جلدية

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2024: تحكم في عواطفك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1 أغسطس 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

برج الجدي .. حظك اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 : تقبل الأخطاء

ترشيحاتنا

التشاور لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية محور مكالمة وزير الخارجية ونظيره السعودي

ضحايا طريق الضبعة... موعد ومكان عزاء المنتجين الأربعة

رانيا المشاط: مصر مستعدة لتقديم الدعم لـ تنزانيا لتدشين منصة وطنية للمشروعات

لوقف التصعيد الإقليمي الخطير| وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السعودي

الحكومة: وضع أسعار استرشادية للمحاصيل قبل الزراعة بوقت كافي

في غارة لجيش الاحتلال.. استشهاد 4 فلسطينيين وسط خان يونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

توب كت ونضارة.. بوسي بالكاجوال تشعل الإنستجرام

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-