فرج عامر: التحكيم الأجنبي بلا فائدة بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز

علق رجل الأعمال فرج عامر علي تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز والذي انتهت بهزيمة الأهلي بثلاثية.

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الحكم بعد المشاهدة

بدون الدخول في تفاصيل ، التحكيم الأجنبي في مباراة الأهلي وبيراميدز لم يكن له أي ميزة او فايدة ، أري الاهتمام بالتحكيم المصري والتشديد علية ، وننسي التحكيم الأجنبي ،



تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

