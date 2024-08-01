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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام إسرائيلي: إلغاء إجازات الجنود بالوحدات القــ.ـتالية وإعلان حالة التأهب

صدى البلد

كشف إعلام إسرائيلي بأن الجيش ألغى إجازات الجنود بالوحدات القتالية ضمن حالة التأهب لرد محتمل من إيران وحزب الله، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

إعلام إسرائيلي: إغلاق مصانع مواد خطرة بالعشرات على الحدود مع لبنان

كشف إعلام إسرائيلي عن أن عشرات المصانع التي تحوي مواد خطرة في الشمال على الحدود مع لبنان تلقت أوامر بالإغلاق، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في جنوب لبنان، إن الهدوء الحذر لا بزال يسيطر على الجبهة الجنوبية اللبنانية وعلى طول الحدود ومختلف البلدات، ولم يكسر هذا الهدوء سوى غارة جوية بمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة "كفر كلا"، وربما استهدفت هذه الغارة منطقة مفتوحة، وباتت أمر روتيني شبه يومي.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء، أن الوضع يسير بشكل هادئ في الجنوب اللبناني، وسط حذر كبير، وترقب كبير لما يمكن أن تسير عليه الجبهة خلال الفترة المقبلة، في ظل التهديدات الكبيرة من قبل حزب الله بالرد على عملية استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والرد على اغتيال قيادي رفيع المستوى في حزب الله فؤاد شكر.

ولفت إلى أن دوريات اليونيفل تسير بشكل طبيعي في كل المناطق التي اعتادت أن تسير بها على مدار الأيام الماضية، ولا توجد حتى هذه اللحظة أي إجراءات احترازية بعد حادثة الضاحية الجنوبية، وعمليات النزوح كانت من البلدات المتاخمة للشريط الحدودي، وبلغت حتى الآن 100 ألف نازح.

وأشار إلى أن هذا الترقب سيظل مستمرا حتى موعد كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الخامسة بعد ظهر اليوم، والتي من المقرر أن يتحدث فيها عن عملية استهداف الضاحية الجنوبية، وعن عمليات الاستهداف التي تمت في بيروت خلال الفترة الماضية.

إعلام إسرائيلي ايران حزب الله لبنان مصانع مواد خطرة

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