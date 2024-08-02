تفاصيل ملابس أحمد سعد في "سعودي وأسمر".. سعرها لن تصدقه

تصدر النجم أحمد سعد تريندات وسائل التواصل الاجتماعي بعد إصداره أغنيته الجديدة "سعودي وأسمر" التي أهداها للشعب السعودي.

الفيديو كليب الخاص به تميز بالاستعراضات الراقصة والألوان الزاهية، وكذلك بملابس فاخرة بتصاميم من Prada، Dolce & Gabbana، وVersace، وهي من تصميم الاستايلست سيدريك حداد.

تميزت بعض القطع الملابس التي ارتداها أحمد سعد في الفيديو كليب بأسعار خرافية، مثل:

- البدلة البيضاء: تتألف من قميص بسعر يصل إلى 46 ألف جنيه مصري، وشورت بسعر 37 ألف جنيه مصري.

- القميص المنقوش: كان سعره حوالي 1300 يورو، ما يعادل حوالي 68 ألف جنيه مصري.

- البدلة من Versace: تبلغ سعرها حوالي 385 يورو.

هذه الأسعار تعكس الفخامة والتميز في الأزياء التي اختارها أحمد سعد لظهوره في الكليب، مما أثار اهتمام وانتباه الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل صور أحمد سعد من البرومو وهو يصعد على متن طائرة، ويصل إحدى الدول الأوروبية، كما ظهر برفقة عدد من الفتيات على متن يخت، وأيضا خلال قيادة سيارة فارهة.

أغنية "سعودي وأسمر" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان أحمد سعد وتوزيع كلوبيكس، ومن إخراج سعيد الماروق.