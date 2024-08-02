هل من قلم أظفاره يوم الجمعة خرجت منه الذنوب؟.. أزهري يوضح

هل من قلم أظفاره يوم الجمعة خرجت منه الذنوب؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بأسيوط، حيث يروج عبر منصات التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن من قلم أظفاره يوم الجمعة خرجت منه الذنوب، فما حقيقتها؟

هل من قلم أظفاره يوم الجمعة خرجت منه الذنوب؟

تقليم الأظافر من سنن الفطرة، وقد نسب البعض إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من قلم أظفاره يوم السبت خرج منه الداء ودخل فيه الشفاء، ومن قلم أظفاره يوم الأحد خرجت منه الفاقة ودخل فيه الغنى. ومن قلم أظفاره يوم الإثنين خرجا منه العلة ودخل فيه الصحة . ومن قلم أظفاره يوم الثلاثاء خرج منه المرض ودخلت فيه العافية . ومن قلم أظفاره يوم الأربعاء خرج منه الوسواس ودخل فيه الأمن والصحة . ومن قلم أظفاره يوم الخميس خرج منه الجذام ودخل فيه العافية . ومن قلم أظفاره يوم الجمعة دخلت فيه الرحمة وخرجت منه الذنوب).

وشدد العالم الأزهري أن هذا حديث موضوع قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالي : في إسناده وضاعان ومجاهيل فقبح الله الكذابين وقبح ألفاظهم الساقطة وكلماتهم الركيكة، قال الإمام السخاوي : في المقاصد لم يثبت في كيفية قص الأظافر ولا في تعيين يوم له شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم . وما يعزى من النظم فيها لعلي رضي الله عنه فباطل، مؤكدًا: «احذروا من من مثل هذه الصفحات ومن نقل هذه الأباطيل والترهات».



حكم تقليم الأظافر

تقليم الأظافر من سُنَن الفطرة التي جاءت في قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «خمسٌ من الفطرة: الاختتان والاستحداد ـ حلق العانة ـ وقصّ الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط» رواه البخاري ومسلم.

وروى مسلم أيضًا: «وقَّت لنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قصّ الشارِب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من أربعين ليلة».

وحكمة الأمر بقصّ الأظافر منع تجمُّع الأوساخ التي هي مظنّة وجود الميكروبات الضارة، التي يسهل انتقالها بالأيدي لمزاولتها شؤون الطعام والشراب، كما أن تراكمها يمنع وصول الماء إلى البشرة عند التطهير بالوضوء أو الغسل. وطولها يخدِش ويضرُّ، يقول أبو أيوب الأنصاري: جاء رجل إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فسأله عن خبر السماء، فنظر إليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى أظفاره طِوالاً فقال «يسأل أحدكم عن خبر السماء وأظفاره كأظفار الطير يجمع فيها الجَنابة والتَّفَث» وهو الخبث.

والحد المطلوب في قص الظفر إزالة ما يزيد على ما يلامس رأس الإصبع، وذلك حتى لا يمنع الوسخ وصول الماء إلى البشرة في الطهارة ولو لم يُصَلِّ بَطَل الوضوء.

ولم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خبر صحيح في استحباب القص في يوم معيّن ولا بكيفية معينة كالابتداء بإصبع معين من اليد اليمنى واليد اليسرى، وأرجحها نقلاً ودليلاً يوم الجمعة.

هل الشيطان بيقعد على الأظافر الطويلة؟

فيما قال الدكتور محمود السيد عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بتقليم الأظافر، يقول ﷺ: خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر.

وأضاف في فيديو خاص لـ صدى البلد : إزالة تلك الزوائد فهي مدعاة للحسن والجمال، وبعض العادات الخاطئة في قص الأظافر أنه يكره قصها في بعض الأوقات أمر غير صحيح، وتقليم الأظافر لا يرتبط بوقت أو نهار يفعله الإنسان حتى يكون دوما على أحسن وأبهى صورة.

وتابع: مسألة الشيطان يقعد الأظافر طويلة، تلك النصوص أحاديث ضعيفة، وليس معناها إطالة الأظافر ولكن على الإنسان أن يتزين ويفعل ما أوصانا به النبي.