قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل من قلم أظفاره يوم الجمعة خرجت منه الذنوب؟.. أزهري يوضح

هل من قلم أظفاره
هل من قلم أظفاره يوم الجمعة خرجت منه الذنوب؟

هل من قلم أظفاره يوم الجمعة خرجت منه الذنوب؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بأسيوط، حيث يروج عبر منصات التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن من قلم أظفاره يوم الجمعة خرجت منه الذنوب، فما حقيقتها؟

هل من قلم أظفاره يوم الجمعة خرجت منه الذنوب؟

تقليم الأظافر من سنن الفطرة، وقد نسب البعض إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من قلم أظفاره يوم السبت خرج منه الداء ودخل فيه الشفاء، ومن قلم أظفاره يوم الأحد خرجت منه الفاقة ودخل فيه الغنى. ومن قلم أظفاره يوم الإثنين خرجا منه العلة ودخل فيه الصحة . ومن قلم أظفاره يوم الثلاثاء خرج منه المرض ودخلت فيه العافية . ومن قلم أظفاره يوم الأربعاء خرج منه الوسواس ودخل فيه الأمن والصحة . ومن قلم أظفاره يوم الخميس خرج منه الجذام ودخل فيه العافية . ومن قلم أظفاره يوم الجمعة دخلت فيه الرحمة وخرجت منه الذنوب).

وشدد العالم الأزهري أن  هذا حديث موضوع قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالي :  في إسناده وضاعان ومجاهيل فقبح الله الكذابين وقبح ألفاظهم الساقطة وكلماتهم الركيكة، قال الإمام السخاوي : في المقاصد لم يثبت في كيفية قص الأظافر ولا في تعيين يوم له شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم . وما يعزى من النظم فيها لعلي رضي الله عنه فباطل، مؤكدًا: «احذروا من من مثل هذه الصفحات ومن نقل هذه الأباطيل والترهات».
 

سنن الجمعة الأخيرة من محرم.. 7 أمور احذر ضياعها قبل الصلاة

7 سنن مهجورة في يوم الجمعة.. اغتنمها قبل الغروب فثوابها عظيم

حكم تقليم الأظافر

تقليم الأظافر من سُنَن الفطرة التي جاءت في قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «خمسٌ من الفطرة: الاختتان والاستحداد ـ حلق العانة ـ وقصّ الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط» رواه البخاري ومسلم.

 وروى مسلم أيضًا: «وقَّت لنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قصّ الشارِب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من أربعين ليلة». 

وحكمة الأمر بقصّ الأظافر منع تجمُّع الأوساخ التي هي مظنّة وجود الميكروبات الضارة، التي يسهل انتقالها بالأيدي لمزاولتها شؤون الطعام والشراب، كما أن تراكمها يمنع وصول الماء إلى البشرة عند التطهير بالوضوء أو الغسل. وطولها يخدِش ويضرُّ، يقول أبو أيوب الأنصاري: جاء رجل إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فسأله عن خبر السماء، فنظر إليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى أظفاره طِوالاً فقال «يسأل أحدكم عن خبر السماء وأظفاره كأظفار الطير يجمع فيها الجَنابة والتَّفَث» وهو الخبث. 

 والحد المطلوب في قص الظفر إزالة ما يزيد على ما يلامس رأس الإصبع، وذلك حتى لا يمنع الوسخ وصول الماء إلى البشرة في الطهارة ولو لم يُصَلِّ بَطَل الوضوء.

 ولم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خبر صحيح في استحباب القص في يوم معيّن ولا بكيفية معينة كالابتداء بإصبع معين من اليد اليمنى واليد اليسرى، وأرجحها نقلاً ودليلاً يوم الجمعة.

هل الشيطان بيقعد على الأظافر الطويلة؟

فيما قال الدكتور محمود السيد عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بتقليم الأظافر، يقول ﷺ: خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر.

وأضاف في فيديو خاص لـ صدى البلد : إزالة تلك الزوائد فهي مدعاة للحسن والجمال، وبعض العادات الخاطئة في قص الأظافر أنه يكره قصها في بعض الأوقات أمر غير صحيح، وتقليم الأظافر لا يرتبط بوقت أو نهار يفعله الإنسان حتى يكون دوما على أحسن وأبهى صورة.

وتابع: مسألة الشيطان يقعد الأظافر طويلة، تلك النصوص أحاديث ضعيفة، وليس معناها إطالة الأظافر ولكن على الإنسان أن يتزين ويفعل ما أوصانا به النبي.

يوم الجمعة هل من قلم أظفاره يوم الجمعة خرجت منه الذنوب حكم تقليم الأظافر هل الشيطان بيقعد على الأظافر الطويلة خمس من الفطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

الجيش الإسرائيلي يزعم القضاء علي قيادي بحركة الجهاد

أولمبياد باريس|موعد مباراة المنتخب الأولمبي وبارجواي والقنوات الناقلة

ثنائي فلسطيني| الأهلي يرفض فرج والدباغ بأمر كولر.. وعرض أوروبي لـ عبدالمنعم

موضوعات متعلقة

سنن الجمعة الأخيرة من محرم.. 7 أمور احذر ضياعها قبل الصلاة

7 سنن مهجورة في يوم الجمعة.. اغتنمها قبل الغروب فثوابها عظيم

ماذا كان يفعل الرسول في فجر الجمعة؟.. 3 سنن مهجورة لا تفوتك

7 سنن مهجورة ليلة عاشوراء.. احذر أن تفوتك في يوم النجاة والتوبة

كيف نحيي يوم عاشوراء 2024؟.. فريضة و5 سنن مهجورة لا تضيع أجرها

سنن الجمعة الأولى بالعام الهجري الجديد..لا تغفل 10 أمور من الهدي النبوي

ترشيحاتنا

أولمبياد باريس.. منتخب مصر يلتقي النرويج في منافسات كرة اليد

الري في قلب "حياة كريمة" منذ 2019.. مشروعات عملاقة لتوفير المياه

منتخب مصر الأولمبي على موعد مع التاريخ في مواجهة باراجواي اليوم

التشاور لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية محور مكالمة وزير الخارجية ونظيره السعودي

ضحايا طريق الضبعة... موعد ومكان عزاء المنتجين الأربعة

رانيا المشاط: مصر مستعدة لتقديم الدعم لـ تنزانيا لتدشين منصة وطنية للمشروعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

توب كت ونضارة.. بوسي بالكاجوال تشعل الإنستجرام

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-