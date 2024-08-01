باحث سياسي: دعم المقاومة الفلسطينية واجب على كل وطني

أكد عمرو ناصف الكاتب والباحث السياسي، أنه من المتوقع أن يكون هناك رد على إغتيال إسماعيل هنية من طهران، خاصة أن عملية الإغتيال تمت داخل إيران.

وقال عمرو ناصف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، إن حماس سوف تنتقم لاغتيال فؤاد شكر، وسيكون هذا الانتقام مفاجئ للجميع.



وتابع الكاتب والباحث السياسي، أنه ليس من مصلحة إسرائيل أو أمريكا اتساع دائرة الحرب، والمقاومة أعلنت أنها جاهزة للرد في أي وقت.

وأشار إلى أن دعم المقاومة الفلسطينية واجب على كل وطني، خاصة بعد الجرائم التي تتم بقطاع غزة.